Ronald Koeman está sin idea del posible regreso de Dani Alves a Barcelona: "Nadie del club me ha informado"

Barcelona está entre la espada y la pared en Champions League luego de empezar con dos derrotas ante Bayern Munich y Benfica, por lo que su encuentro ante el Dinamo de Kiev es trascendental para mantenerse con vida y menos que una victoria este miércoles significará prácticamente la eliminación.

En medio de todo esto, uno de los nombre propios que más sonó en los últimos días al rededor del cuadro culé es el de Dani Alves. El experimentado futbolista, quien actualmente se encuentra libre, habló de su disposición de regresar al club donde triunfó y se impuso como uno de los mejores en su posición en el mundo.

Sin embargo, el entrenador de los blaugranas, Ronald Koeman, no tiene mayor idea de esta posibilidad en el futuro cercano. "Nadie del club me ha dicho nada al respecto. Si se ha ofrecido para fichar, no sé nada del tema", apuntó el neerlandés, quien ha estado últimamente en el centro de las críticas.

El técnico espera mostrar una buena imagen, similar a la que tuvieron el fin de semana cuando derrotaron al Valencia 3-1 por La Liga. "Esto depende de muchas circunstancias. Tenemos que seguir en la línea del otro día. Jugamos una gran primera parte. El equipo estuvo al nivel que exigimos, pero hay un margen para mejorar distintas cosas", indicó.

Koeman, además, habló de las aspiraciones que tiene con Barcelona pensando a largo plazo en la competición europea. "Este equipo puede competir, pero no exigir ganar la Champions", manifestó.