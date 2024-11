Juan Cristóbal Guarello miró con mucha ironía el supuesto interés de Colo Colo en fichar a Marcelo. El histórico lateral izquierdo brasileño quedó libre de Fluminense luego de un cruce con el entrenador Mano Menezes. Y antes del inicio de la temporada de humo, el nombre del zurdo se vinculó al Cacique.

Fue a raíz de la buena onda cibernética que el otrora capitán del Real Madrid tuvo con Maximiliano Falcón. Cómo olvidar que Fluminense fue rival de los albos en el Grupo A de la Copa Libertadores. Y a raíz de ese par de encuentros se forjó una especie de cercanía entre Marcelo y el Peluca.

Para el experimentado periodista siquiera pensar en el carrilero de 36 años es un despropósito. “¿Por qué te vas a traer a Marcelo si ya tienes a Wiemberg y lo has potenciado para hacerlo crecer?”, expuso Guarello en el capítulo 220 de La Hora de King Kong.

Marcelo en acción ante Colo Colo en el estadio Monumental. (Dragomir Yankovic/Photosport).

El zurdo defensor valdiviano es uno de los que debe resolver su situación para continuar en el Cacique. El pase de Wiemberg todavía pertenece a Deportes Valdivia y Unión La Calera. Por ende, hay tratativas pendientes para asegurar su estadía en Pedrero.

Guarello sepulta el posible fichaje de Marcelo en Colo Colo: “No tiene mucho sentido”

La presencia de Wiemberg en Colo Colo, que además cuenta con Cristián Riquelme, hace que Guarello eche por tierra la posibilidad del fichaje del brasileño Marcelo Vieira. “Para qué te vas a traer un jugador de 130 o 140 mil dólares mensuales”, fue la pregunta que lanzó ante la King Kong Army.

“Marcelo no cobrará meno que eso. Y no jugará la Copa Chile contra Chimbarongo. Va a jugar los partidos que él quiere”, anticipó Guarello sobre la conducta que podría tener el ex capitán de los Merengues en Pedrero. Otro argumento para decirle no al otrora seleccionado brasileño.

Erick Wiemberg terminó como una pieza clave para Jorge Almirón en Colo Colo. (Marcelo Hernandez/Photosport).

Por el lado económico hay otro factor que es clave. “Ya (Arturo) Vidal es un sueldo sobre la media. Pitearse a (Erick) Wiemberg para traer a Marcelo no tiene mucho sentido”, sentenció Juan Cristóbal Guarello en el programa que emite habitualmente en YouTube.