Darío Melo protagonizó uno de los penales más insólitos del último tiempo. Es que el portero de Deportes Melipilla tocó de forma amistosa a Miguel Ángel Orellana y el juez Juan Sepúlveda lo tomó como penal.

Un inédito cobro en la segunda división y que rápidamente se viralizó en redes sociales. Lo que desató la furia del ex portero de Colo Colo y la selección chilena, entre otros.

“Los árbitros llegan acá petulantes, no se puede conversar con ellos. Los tipos salen con unas respuestas como si hubieran dirigido Champions, llega a ser una cosa de locos. No sé qué pasa con los arbitrajes, pero hace varios partidos venimos sintiendo que se cargan contra nosotros”, reclamó el golero mundialista con la Roja sub 20 al sitio oficial de La Liga 2D.

Para peor, se cobró el penal y Diego Bielkiewicz anotó. Por lo que finalmente Melipilla terminó igualando 3-3 ante Provincial Osorno. Resultado que ahora deja a los potros como líderes de la Segunda Liga 2D con 24 unidades, pero solo a uno de distancia de Puerto Montt y San Antonio.

El mea culpa de Darío Melo

Tras lo ocurrido y ya con las pulsaciones más bajas, Darío Melo confesó que el árbitro pidió perdón por su cometido. “Mis compañeros me dicen que después él dijo ‘me equivoqué porque lo interpreté así’, pero más que eso no se puede hacer nada. Reconoció el error, pero nos perjudicó”, lamentó.

El polémico penal que terminó con la furia de Darío Melo

Por lo que ahora da vuelta la página de cara al próximo duelo contra Lautaro de Buen este sábado 25 de mayo. “Si bien hemos ido dando ventaja en los últimos partidos, estamos tranquilos porque queda mucho por delante y muchos puntos por pelear”, recalcó Melo.