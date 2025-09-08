Venezuela sueña con asegurar el repechaje: apuestas y pronósticos ante Colombia

RedGol te presenta los mejores pronósticos deportivos para apostar en Venezuela vs Colombia, en la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Venezuela recibirá a Colombia este martes en busca de clasificar a su primera Copa del Mundo en la historia. La Vinotinto tiene 18 puntos y está en repechaje, por lo que un triunfo le asegura disputar esa instancia para mantener vivo el sueño mundialista.

Además, Bolivia está obligada a vencer a Brasil para superar en la tabla al combinado que dirige Fernando Batista. En caso de empate o derrota de La Verde, Venezuela se quedará con el boleto al repechaje.

Antes del juego, nuestro especialista te propone tres pronósticos destacados para que contemples antes de realizar tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Venezuela vs Colombia

Total de goles: 2-3 1.95 Anotará o dará una asistencia: Luis Díaz 2.62 Tiros al arco de James Rodríguez: 1+ 1.75

Los goles en Venezuela – Colombia

En cuatro de los últimos cinco partidos de Venezuela en las Eliminatorias, hubo dos o tres goles exactamente.

También se registraron dos anotaciones en las dos anteriores presentaciones de la Selección Colombiana.

Total de goles: 2-3 – 1.95 en Betano

Las estadísticas de Luis Díaz

Luis Díaz aportó una asistencia en el juego ante Bolivia, que Colombia ganó por 3-0. Es el máximo anotador de su país en la competencia, con siete tantos. El único jugador que está por delante de él en la tabla de goleadores es Lionel Messi, con ocho conquistas.

El jugador del Bayern Múnich, entre dicho club y la selección, suma tres pases de gol y tres anotaciones en sus últimos cinco encuentros oficiales.

Anotará o dará una asistencia: Luis Díaz – 2.62 en Betano

James, el armador de Colombia

James Rodríguez marcó uno de los tantos ante La Verde en la fecha 17. El jugador de León de México registra seis remates a puerta en sus últimos seis partidos.

Entre el Torneo Apertura de la Liga MX y la Leagues Cup, las últimas dos competencias que disputó, sumó ocho tiros al arco en ocho encuentros.

Tiros al arco de James Rodríguez: 1+ – 1.75 en Betano

Cuotas en Venezuela vs Colombia

Las cuotas son cortesía de Betano, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Venezuela vs Colombia: últimos partidos