Pronósticos Unión La Calera vs Everton: el partido que define si pelean por copas o contra el descenso

Unión La Calera y Everton se medirán en la fecha 23 del Campeonato Nacional 2025, en un duelo que los encuentra en la mitad de la tabla, lejos tanto de la lucha por el descenso como de la pelea por los cupos internacionales.

Los Cementeros cuentan con 23 puntos pero arrastran ocho partidos sin triunfos y podrían acercarse peligrosamente a la zona roja, mientras que los Ruleteros suman 22 unidades y han mostrado mucha irregularidad, con tres victorias, tres empates y tres derrotas en sus últimos nueve compromisos.

Antes de este partido, nuestro especialista te acerca los tres mejores pronósticos para que tengas en cuenta antes de hacer tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Unión La Calera vs Everton

Ambos equipos anotarán: Si 1.85 Anotará en cualquier momento: Sebastián Sáez 2.15 Córners: Menos de 8.5 2.10

Marcarán los dos conjuntos

En cuatro de los últimos cinco partidos de Unión La Calera como local, entre la Liga de Primera y la Copa Chile, anotaron los dos equipos.

También se registraron anotaciones de ambos conjuntos en cuatro de los recientes cinco juegos de Everton en el torneo.

Ambos equipos anotarán: Si – 1.85 en Betano

Sáez, el goleador de La Calera

Sebastián Sáez es uno de los goleadores del Campeonato Nacional con nueve tantos en 22 participaciones. Además, aportó tres asistencias. El delantero de La Calera de 40 años viene de marcar un tanto en la caída 2-1 ante Palestino.

Anotará en cualquier momento: Sebastián Sáez – 2.15 en Betano

Pocos córners para ambos

En cinco de los nueve juegos de Everton como visitante y en ocho de los 11 compromisos de Unión La Calera de local, las estadísticas señalaron que hubo menos de nueve saques de esquina entre los dos equipos.

Córners: Menos de 8.5 – 2.10 en Betano

Cuotas en Unión La Calera vs Everton

