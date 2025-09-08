Paraguay sin presión visita a Perú sin chances: descubre las apuestas de la fecha 18

RedGol te proporciona los mejores pronósticos deportivos para apostar en Perú vs Paraguay, en la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Perú recibe a Paraguay en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas camino a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La selección de Gustavo Alfaro consiguió el boleto al Mundial luego del empate sin goles ante Ecuador, mientras que la Blanquirroja cayó 3-0 en Uruguay y se quedó sin chances de pelear siquiera por el repechaje.

Antes de que comience el partido, nuestro experto te proporciona los tres mejores pronósticos para que contemples antes de hacer tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Perú vs Paraguay

Goles totales: Menos de 1.5 2.27 Tiros al arco de Ramón Sosa: 1+ 2.15 Córners de Paraguay: Menos de 3.5 1.95

Promesa de pocos goles entre Perú y Paraguay

En tres de los últimos cuatro partidos de Perú y en tres de los últimos cinco de Paraguay, el marcador registró menos de dos goles.

Los últimos tres enfrentamientos entre ambos también tuvieron un gol o ninguno.

Goles totales: Menos de 1.5 – 2.27 en Betano

Los remates a puerta de Sosa en Eliminatorias

En su reciente participación ante Ecuador, Ramón Sosa remató al arco en dos ocasiones. Su última titularidad por Eliminatorias había sido ante Chile, juego en el que también disparó una vez entre los tres palos.

Tiros al arco de Ramón Sosa: 1+ – 2.15 en Betano

Bajo promedio de córners de Paraguay

Paraguay mantiene una baja producción de córners en las Eliminatorias Sudamericanas, con un promedio de apenas 2,25 tiros de esquina por partido como visitante.

En seis de sus ocho presentaciones fuera de casa, no superó los tres saques de esquina.

Córners de Paraguay: Menos de 3.5 – 1.95 en Betano

Cuotas en Perú vs Paraguay

Las cuotas son cortesía de Betano, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Perú vs Paraguay: últimos partidos