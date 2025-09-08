Las apuestas destacadas en Ecuador vs Argentina en el cierra de las Eliminatorias Sudamericanas

RedGol te trae los mejores pronósticos deportivos para apostar en Ecuador vs Argentina, en la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Este martes, a partir de las 19:00 horas (hora de Chile), Ecuador y Argentina darán inicio a la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Media hora más tarde comenzarán los otros cuatro partidos en simultáneo, para definir al último clasificado y al seleccionado que se jugará todo en el repechaje.

Los argentinos terminarán como líderes indiscutidos, ya que tienen 38 puntos, 10 más que Brasil, su más cercano perseguidor. La Tri, que será local ante los albicelestes, suma 26 unidades y ya tiene el boleto al Mundial 2026, pero arrastra cuatro empates consecutivos sin marcar goles.

En la previa de este encuentro, nuestro especialista te acerca tres pronósticos destacados para que contemples a la hora de apostar.

Pronósticos para apostar en Ecuador vs Argentina

Doble oportunidad: Empate o Argentina + Goles totales: Menos de 2.5 1.85 Tarjetas totales de Ecuador: Menos de 1.5 2.25 Córners: Menos de 7.5 2.15

Argentina, líder absoluta, y Ecuador en racha de empates

Ecuador arrastra cuatro empates consecutivos sin goles, un récord sin precedentes en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas.

Argentina lleva seis encuentros sin derrotas en la competencia. En cuatro de esos seis partidos se registraron menos de tres goles.

Doble oportunidad: Empate o Argentina + Goles totales: Menos de 2.5 – 1.85 en Betano

Los seleccionados del fair play

Ecuador ha sido la selección con menos amonestaciones en todo el torneo, con solo 20, seguida por Argentina con 23.

La Tri, a su vez, recibió menos de dos tarjetas en sus últimos cinco partidos como local.

Tarjetas totales de Ecuador: Menos de 1.5 – 2.25 en Betano

Pocos córners, mucho en juego

Al ser dos selecciones que gustan de tener el balón por mucho tiempo y atacar con paciencia, Argentina y Ecuador han registrado una baja cantidad de córners por partido y comparten el mismo número.

En 11 de las 17 presentaciones de cada equipo se contabilizaron menos de ocho saques de esquina.

Córners: Menos de 7.5 – 2.15 en Betano

Cuotas en Ecuador vs Argentina

Las cuotas son cortesía de Betano, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

