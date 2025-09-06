Deportes Limache vs Deportes La Serena, la primera semifinal de la Copa Chile: pronósticos y apuestas

RedGol te acerca los mejores pronósticos deportivos para apostar en Deportes Limache vs Deportes La Serena, por la Copa Chile 2025.

Este domingo a las 19:00 horas, Deportes Limache y Deportes La Serena jugarán la ida de la primera semifinal de la Copa Chile. Los dos cuadros que consiguieron el ascenso a la primera categoría del fútbol chileno a fines del año pasado, se encuentran a un par de partidos de un título nacional.

Ambos llegan con muchas dudas y en una compleja situación con el descenso en el torneo: el Tomate Mecánico está fuera de la zona roja por tan solo un punto, mientras que el Granate se encuentra una unidad más por encima.

En este marco y con el duelo en el horizonte, nuestro experto te presenta los tres mejores pronósticos para que tengas en cuenta antes de realizar tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Deportes Limache vs Deportes La Serena

Goles totales: Más de 2.5 1.95 Ambos equipos anotarán: Si 1.78 Goles en el primer tiempo de Deportes Limache: Más de 0.5 1.95

Limache y La Serena van por todo y prometen emociones

Los cinco partidos previos de Deportes Limache resultaron atractivos para los espectadores que disfrutan de ver las redes infladas. En esos compromisos, hubo más de dos goles.

Para Deportes La Serena la historia tiene es un poco más larga en este aspecto, ya que en 11 de sus últimas 16 presentaciones, el marcador registró por lo menos tres tantos.

Goles totales: Más de 2.5 – 1.95 en Betano

Ambos marcan en la ida

En tres de los últimos cinco juegos del Tomate Mecánico y en tres de los recientes cuatro de los Granates, se registraron tantos de los dos equipos.

A su vez, ambos marcaron en el choque de la fecha 15 de la Liga de Primera. El juego finalizó 1-1.

Ambos equipos anotarán: Si – 1.78 en Betano

Limache golpea en el primer tiempo

Deportes Limache ha sorprendido por su efectividad goleadora en casa, ya que en 13 de sus 16 encuentros como local, logró marcar al menos una vez. A su vez, los primeros tiempos han sido fuertes: en 10 de esos 13 juegos que marcaron, un tanto o más fueron en la primera mitad.

Goles en el primer tiempo de Deportes Limache: Más de 0.5 – 1.95 en Betano

Cuotas en Deportes Limache vs Deportes La Serena

Las cuotas son cortesía de Betano, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Deportes Limache vs Deportes La Serena: últimos partidos