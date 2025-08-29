Apuestan todo: Iquique vs Limache, un encuentro crucial por la permanencia en la Liga de Primera

RedGol te presenta los mejores pronósticos deportivos para apostar en Deportes Iquique vs Deportes Limache en la jornada 22 de la Liga de Primera.

Deportes Iquique y Deportes Limache protagonizarán un choque clave en la jornada 22 de la Liga de Primera 2025. Los Dragones Celestes están en el fondo de la tabla de posiciones con 11 puntos, mientras que los Cerveceros sumaron 18 y están dos escalones más arriba, a salvo del descenso.

El cuadro local se jugará todo por la victoria, en una de sus últimas oportunidades para acercarse a los equipos que están fuera de la zona roja. El Tomate Mecánico, por su lado, buscará el triunfo para dar un paso más en busca de su objetivo: mantener la categoría.

En la previa del partido, que se disputará este sábado 30 de agosto a las 20:00 horas en el Tierra de Campeones, nuestro especialista te presenta los mejores pronósticos para que contemples antes de hacer tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Deportes Iquique vs Deportes Limache

Goles totales: Más de 2.5 1.90 Córners de Deportes Limache: Más de 4.5 2.05 Total de tarjetas rojas: Más de 0.5 3.20

Iquique y Limache se juegan la permanencia

En ocho de los últimos 11 compromisos de Deportes Iquique, el marcador registró al menos tres goles.

En siete de los anteriores nueve choques de Deportes Limache ocurrió lo mismo: hubo más de dos tantos.

Goles totales: Más de 2.5 – 1.90 en Betano

Limache se aproxima siendo visitante

El Tomate Mecánico sorprende al liderar las estadísticas fuera de su casa: es el equipo con mayor promedio de córners a favor como visitante.

En siete de sus 10 juegos en esa condición, contó con más de cuatro tiros desde la esquina.

Córners de Deportes Limache: Más de 4.5 – 2.05 en Betano

Una expulsión se lleva las miradas en el Tierra de Campeones

En cuatro de los últimos seis partidos de los Dragones Celestes como locales, se registró al menos una tarjeta roja.

También hubo una expulsión o más en cuatro de los recientes seis choques de los Cerveceros en condición de visitante.

Total de tarjetas rojas: Más de 0.5 – 3.20 en Betano

Cuotas en Deportes Iquique vs Deportes Limache

Las cuotas son cortesía de Betano, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

