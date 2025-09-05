Copa Chile 2025: los dos grandes candidatos para clasificar a la gran final según las apuestas

La competencia nacional entra en su fase clave y dos equipos se perfilan como los grandes favoritos para disputar el encuentro decisivo. Descubre quiénes son.

Luego de una larga espera, con la fase de cuartos de final finalizada a mitad de julio, la Copa Chile 2025 entra en su fase de definición más esperada: las semifinales. El 7 de septiembre, Limache recibirá a La Serena, mientras que el 12 de octubre se jugará el partido de vuelta.

En la otra llave, a fines del presente mes, precisamente el día 29, Audax Italiano y Huachipato se enfrentarán por primera vez, y una semana después, el 5 de octubre, disputarán el encuentro revancha.

Con este cronograma, te presentamos las cuotas del mercado de clasificación de los equipos. ¿Quiénes jugarán la final de la Copa Chile 2025?

Apuestas en el mercado de clasificación en la Copa Chile 2025

Deportes Limache 2.00 Deportes La Serena 1.82 Audax Italiano 1.65 Huachipato 2.27

Limache vs La Serena

Deportes La Serena es el único de los cuatro semifinalistas que cuenta con un título de Copa Chile. Consiguió el trofeo en 1960, un año después de obtener el subcampeonato.

El cuadro granate es favorito ante Limache, aunque llegará al encuentro de ida con tan solo un punto más que su rival en la Liga de Primera, al borde de la zona de descenso y con dudas en su rendimiento reciente, ya que arrastra siete actuaciones sin triunfos, con cinco derrotas y dos empates. En el Campeonato Nacional, el 22 de junio, estos conjuntos igualaron 1-1 en el marco de la J15.

En la etapa anterior de la copa, los Papayeros vencieron a Santiago Wanderers con un global de 9-3. El Tomate Mecánico, por su parte, se aferrará a lo conseguido en los cuartos de final, donde superó al líder de la liga, Coquimbo Unido, en ambos cruces: 2-1 como local y 3-2 en el Sánchez Rumoroso.

Clasificará: Deportes La Serena – 1.82 en Betano

Audax Italiano vs Huachipato

Audax Italiano es el que más experiencia tiene en la Copa Chile, ya que cuenta con tres segundos puestos (1981, 1998 y 2018) pero ningún título. Es favorito para vencer a Huachipato, que alcanzó la final del certamen en la edición de 2013, pero tampoco la pudo ganar.

Si bien restan partidos de Liga de Primera para ambos antes del duelo de ida, actualmente los Itálicos marchan quintos en el torneo con 37 puntos, mientras que los Acereros cosecharon 31 unidades y están fuera de la zona de clasificación a las competencias internacionales.

En los cuartos de final de la Copa Chile, Audax eliminó a Curicó Unido y, anteriormente, a Deportes Temuco. Huachipato hizo lo propio con Ñublense y Deportes Concepción.

Los Tanos lideran el historial reciente con tres victorias, dos empates y una caída en los últimos seis enfrentamientos ante los negriazules.

Clasificará: Audax Italiano – 1.65 en Betano

Todas estas cuotas son cortesía de Betano, correctas al momento de la publicación y sujetas a cambios.

La recta final de la Copa Chile no solo ofrece emoción dentro de la cancha, también abre un abanico de oportunidades en el mundo de las apuestas. Si quieres explorar más allá de este torneo y conocer qué plataformas ofrecen mejores cuotas, bonos y mercados disponibles, puedes revisar la guía con las mejores casas de apuestas en Chile.

¿Cuáles fueron las últimas finales de la Copa Chile?