Palestino visita El Cobre buscando recortar la distancia con el líder: los pronósticos ante Cobresal

RedGol te entrega los mejores pronósticos deportivos para apostar en Cobresal vs Palestino, juego pendiente por la fecha 16 de la Liga de Primera.

Este domingo a las 14:00 horas, en el Estadio El Cobre, Cobresal recibirá a Palestino en un duelo pendiente de la fecha 16 de la Liga de Primera 2025. Los Árabes están segundos con 39 puntos y buscarán recortar la amplia ventaja que lleva Coquimbo Unido, con 14 unidades más.

Este partido también será crucial para los Mineros, ya que están en la séptima ubicación y un triunfo les permitiría despegarse de sus perseguidores en la lucha por ingresar a los puestos de clasificación a copas internacionales.

Antes de este partido, nuestro especialista te acerca los tres mejores pronósticos para que tengas en cuenta antes de hacer tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Cobresal vs Palestino

Anotará en cualquier momento: Diego Coelho 2.87 Total de goles: 2-3 1.98 Total de goles de Cobresal en el primer tiempo: Más de 0.5 2.15

El goleador va por más

Diego Coelho lleva nueve goles en el torneo y es uno de los delanteros que lucha por quedarse con el título de máximo goleador.

El uruguayo que se desempeña en Cobresal viene de marcar en la caída por 2-1 ante Universidad Católica: fue su tercer tanto en los últimos cinco juegos que disputó.

Anotará en cualquier momento: Diego Coelho – 2.87 en Betano

Dos o tres goles en Cobresal vs. Palestino

En tres de los últimos cuatro partidos de Cobresal en condición de local, se registraron entre dos y tres goles.

En ocho de los anteriores 12 juegos de Palestino, contando todas las competencias, también hubo dos o tres anotaciones.

Total de goles: 2-3 – 1.98 en Betano

Un gol del Minero tras el descanso

En seis de sus recientes ocho localías, entre la Liga de Primera y la Copa Chile, el elenco minero anotó un gol o más en los primeros 45 minutos.

Total de goles de Cobresal en el primer tiempo: Más de 0.5 – 2.15 en Betano

Cuotas en Cobresal vs Palestino

Las cuotas son cortesía de Betano, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Cobresal vs Palestino: últimos partidos