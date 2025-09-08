Todo termina con Chile vs Uruguay: La Roja se despide de las Eliminatorias con estos pronósticos

RedGol te brinda los mejores pronósticos deportivos para apostar en Chile vs Uruguay, en la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Este martes a las 19:30 horas, Chile cerrará su participación en las Eliminatorias Sudamericanas 2026, sin chances de clasificar al Mundial y con una de las peores actuaciones en la historia de esta competencia bajo el sistema actual.

El rival, tras la caída ante Brasil, será Uruguay, que llega clasificada con 27 unidades luego de vencer por 3-0 a Perú. La Roja, colista con apenas 10 puntos, debe buscar la victoria para no firmar el peor proceso de clasificación a una Copa del Mundo, incluso por debajo del de Corea y Japón, donde apenas acumuló 12.

En la antesala del enfrentamiento, nuestro experto te entrega los tres mejores pronósticos para que tengas en cuenta a la hora de apostar.

Pronósticos para apostar en Chile vs Uruguay

Ambos equipos anotarán: No 1.75 Resultado del primer tiempo: Empate 2.02 Córners de Uruguay: Menos de 3.5 2.40

Con un panorama complejo en los últimos años de la selección nacional y con la despedida de las Eliminatorias, es útil revisar si Betano es confiable para llevar a cabo tus pronósticos y jugadas sin contratiempos.

Una tendencia reciente: no marcan ambos

En los últimos cinco partidos de Chile y en los últimos cinco encuentros de Uruguay, no se contabilizaron tantos de los dos bandos.

Ambos equipos anotarán: No – 1.75 en Betano

Empate en el entretiempo

La Celeste registra cuatro empates en sus últimos cinco primeros tiempos en condición de visitante en las Eliminatorias.

La Roja igualó la primera parte en cinco de sus ocho localías en la clasificación a la Copa del Mundo 2026.

Resultado del primer tiempo: Empate – 2.02 en Betano

Bajo promedio de córners para Uruguay como visitante

Los charrúas contaron con menos de cuatro saques desde la esquina en seis de sus ocho compromisos fuera de su territorio en estas clasificatorias.

Córners de Uruguay: Menos de 3.5 – 2.40 en Betano

Cuotas en Chile vs Uruguay

Las cuotas son cortesía de Betano, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Chile vs Uruguay: últimos partidos