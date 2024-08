El delantero nacional que se desempeña en Southampton no ha podido anotar y puede alcanzar un récord vergonzoso en la Premier League.

Ben Brereton Díaz salió de Sheffield United y se unió a Southampton para la temporada 2024/25, pero no ha podido ayudar a que su equipo logre conseguir los tres puntos en la Premier League.

The Saints cayeron en los dos primeros juegos frente a Newcastle y Nottingham Forest y el delantero nacional no logró marcar. Además, desde que juega en la Primera División de Inglaterra no ha podido ganar un partido: suma cuatro empates y 12 derrotas. ¿Podrá cortar su sequía contra Brentford y llegar en buena forma a los dos partidos de Eliminatorias?

Apuestas a Ben Brereton Díaz

Buenos números para Ben

Ben Brereton Díaz celebró en el amistoso de pretemporada ante Lazio donde jugó solo 46 minutos. Disputó 16 encuentros en la Premier League: 14 para Sheffield United y dos con Southampton. En The Blades marcó seis goles en total.

Además, anotó 47 tantos en 177 encuentros en Blackburn y tuvo nueve festejos en 57 apariciones con Nottingham Forest.

Sus aportes

En Sheffield United, Ben Brereton Díaz dio una asistencia en sus 16 apariciones entre Premier League y FA Cup.

En The Rose, donde tuvo su más larga estadía, el delantero nacional sumó 16 pases de gol en todas las competiciones del fútbol inglés. Además, en Nottingham Forest se despachó con siete asistencias.

Brentford, una buena chance

Ben Brereton Díaz no ha podido rematar a puerta en ninguno de sus dos partidos de la Premier League 2024/25 con Southampton. Ante Newcastle disparó dos veces: una ocasión se fue desviada y la otra terminó bloqueada por la defensa.

En la temporada anterior con Sheffield, el delantero de 25 años contó con un promedio de 2.5 disparos y 1.4 remates a puerta por partido.

