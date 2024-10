Arias defiende el arco en Brasil: las mejores apuestas para el arquero chileno en Corinthians vs Racing

Gabriel Arias, arquero de la Selección Nacional de Chile, al menos hasta la fecha en la que el equipo de Ricardo Gareca cayó ante Bolivia, enfrentará a Corinthians en la semifinal de ida de la Copa CONMEBOL Sudamericana 2024.

El guardameta de Racing Club ha tenido grandes actuaciones desde su llegada al club en 2018, tras su paso por Unión La Calera, y se convirtió en titular hace muchos años. Su solidez en el primer partido ante Athletico Paranaense, dejó con vida a La Academia y en la vuelta logró un triunfo con un marcador de 4-1 que le dio el pase a las semifinales.

Ahora, el conjunto dirigido por Gustavo Costas tendrá la difícil tarea de visitar al Timão en Brasil y llevarse un buen resultado para definir la serie en suelo argentino. En este artículo, te presentamos las cuotas vinculadas a Gabriel Arias en Corinthians vs Racing Club.

Apuestas a Gabriel Arias en Corinthians vs Racing

Corinthians marca gol: No – 3.92 en JugaBet

Paradas de Gabriel Arias: Más de 3.5 – 1.97 en JugaBet

La valiosa valla invicta

Racing Club lleva ocho partidos sin conseguir una valla invicta. La última vez fue en el empate 0-0 ante Independiente, en el Clásico de Avellaneda.

A pesar de que La Academia cayó en sus últimas cuatro salidas de casa, logró tres metas invictas anteriormente. Igualó sin goles ante Huracán y venció 2-0 a Huachipato y 1-0 a Newell’s.

Corinthians no pudo anotar en dos de sus recientes cuatro juegos, ambos fueron ante Flamengo en la Copa do Brasil. La última vez que no anotó en el Brasileirão fue contra Fortaleza en la fecha 24.

Las atajadas de Arias

Gabriel Arias alcanzó las cuatro atajadas en sus últimos dos partidos con Racing Club, ya que tuvo seis ante Vélez Sarsfield y cinco contra Defensa y Justicia.

Además, cumplió con este número de paradas en tres de las recientes cinco participaciones de La Academia en condición de visitante: las seis mencionadas ante el Fortín, cinco frente a Atlético Tucumán y cuatro contra Newell’s.

Cuotas en Corinthians vs Racing Club

Corinthians vs Racing Club: enfrentamientos directos