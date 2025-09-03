¿La despedida de Messi? Argentina vs Venezuela, los pronósticos destacados del partido

RedGol te acerca los mejores pronósticos deportivos para apostar en Argentina vs Venezuela, en la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Argentina recibirá a Venezuela en la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, en lo que podría ser el último partido oficial de Lionel Messi con su selección en el país.

La Albiceleste, dirigida por Lionel Scaloni y vigente campeona del mundo, tuvo algunos tropiezos, pero se mantiene como la mejor del continente con 35 puntos en 16 partidos. Por su parte, la Vinotinto necesita sumar en esta doble jornada para no perder el puesto de repechaje y asegurar su primera participación en un Mundial.

En la previa del partido, nuestro experto te acerca tres pronósticos destacados para que contemples antes de apostar.

Pronósticos para apostar en Argentina vs Venezuela

Anotará en cualquier momento: Thiago Almada 2.87 Tarjetas de Argentina: Menos de 1.5 1.88 Córners: Menos de 8.5 1.75

El gran momento de Thiago Almada con la Selección Argentina

Thiago Almada ha emergido como una de las grandes figuras de la Selección Argentina. Campeón con Botafogo en la Copa Libertadores 2024 y de buen paso por Lyon, el mediocampista ofensivo de 24 años fichó por el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone, uno de los equipos más importantes del mundo.

En las últimas dos dobles fechas, el exjugador de Vélez Sarsfield y Atlanta United fue de lo más destacado del elenco de Lionel Scaloni. Anotó el tanto de la victoria de la Albiceleste frente a Uruguay en el mítico Estadio Centenario y, seis meses después, asistió a Julián Álvarez contra Chile y marcó un nuevo golazo ante Colombia.

Anotará en cualquier momento: Thiago Almada – 2.87 en Betano

El juego limpio del equipo de Scaloni

Argentina es el segundo seleccionado con menos tarjetas amarillas recibidas, con 22, solo tres más que Ecuador. En su última localía contra Venezuela, no recibió amonestaciones o expulsiones.

Tarjetas de Argentina: Menos de 1.5 – 1.88 en Betano

Pocos córners entre argentinos y venezolanos

En cinco de los partidos de la Albiceleste en condición de local en las Eliminatorias, hubo menos de nueve córners.

Algo similar ocurrió con la Vinotinto fuera de su país, ya que en seis de sus ocho duelos de visitante, se registraron ocho saques de esquina o menos.

Córners: Menos de 8.5 – 1.75 en Betano

Para quienes buscan apostar desde cualquier lugar y de manera rápida, la app de Betano ofrece una experiencia completa: cuotas actualizadas al instante, promociones exclusivas y la posibilidad de seguir el partido en vivo mientras tomas decisiones estratégicas.

Cuotas en Argentina vs Venezuela

Las cuotas son cortesía de Betano, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Argentina vs Venezuela: últimos partidos