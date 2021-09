Arturo Vidal no jugó un buen partido, disputó un extraordinario encuentro, fue lejos el mejor de la cancha, pero se fue enojado, porque Chile una vez más cayó ante Brasil por las eliminatorias.

El King se fue muy enoado del terreno de juego en el Monumental, porque en los minutos finales del encuentro el volante Casemiro lo bajó en el área, y el árbitro peruano Diego Haro ni siquiera fue a ver la jugada al VAR, lo que sacó de sus casillas al jugador de Inter de Milán.

"Es triste perder así, merecimos mucho más, hicimos un gran partido, fuimos superiores pero no aprovechamos las oportunidades y ante una selección como Brasil te marcan una y te definen el partido. Tenemos que dejar todo en Ecuador y Colombia", dijo en primera instancia.

"Me pega, cómo la gente no se va a molestar, el VAR para qué está. Después a uno lo multan, es una locura. Me tocó adentro, era penal, pero así estamos. Ahora a dar vuelta la página, a mejorar y sacar puntos en Ecuador y Colombia", dijo Vidal sobre la jugada.

Vidal terminó muy molesto - AgenciaUno

El formado en Colo Colo evitó profundizar sobre la polémica, porque no quiere que lo multen, tal como lo hizo la Conmebol por sus pasados reclamos contra los pésimos árbitros que hay en Sudamérica.

"No quiero hablar de esto, me sacan palabras, digo de todo, me castigan a mí y a la selección. A dar vuelta la página, ya se perdió y pensar en mejorar. No voy a responder, después ‘de nuevo Vidal’. Hay que seguir, merecimos más, pero se perdió", cerró.