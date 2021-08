Luego de estar afuera del equipo por tres fechas trás su expulsión ante Curicó Unido, el capitán de Universidad de Chile, Fernando de Paul, va a volver al arco de la U ante Cobresal sin tener claridad respecto a si el próximo año seguirá o no en el cuadro universitario.

Este domingo a las 16:30 en el estadio el Teniente de Rancagua Universidad de Chile recibirá a Cobresal con la idea de seguir con la racha positiva que tiene desde que asumió Esteban Valencia y mantenerse en los primeros puestos de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional donde pese a estar quintos están a sólo tres puntos del puntero Unión La Calera.

Será un día de reencuentros porque los hinchas azules podrán asistir al encuentro luego de la autorización recibida este martes, pero no sólo los fanáticos de la U vuelven a la cancha, también el capitán Fernando de Paul, el que estuvo tres partidos afuera luego de su reacción ante Curicó Unido que le costó bastante caro.

Pese al buen rendimiento de Cristóbal Campos, el entrenador azul Esteban Valencia le devolverá el arco al Tuto tal como lo adelantó a Redgol la semana pasada cuando aseguró que "estas cosas como entrenador uno las analiza y no hay que desconocer que De Paul es el arquero titular del equipo, es el capitán, se ha ganado su espacio dentro del equipo y más allá de que entendemos que su reacción en la expulsión no fue la adecuada, entendemos que no correspondía, pero tampoco es para crucificarlo".

De Paul vuelve a la titularidad luego de su expulsión ante Curicó Unido (TNT)

De Paul vuelve al equipo con la incertidumbre de no saber si continuará en Universidad de Chile el 2022, aunque en el segundo piso del Centro Deportivo Azul no existe la idea de no renovarle, todo está en manos del nuevo gerente deportivo Luis Roggiero, el que se sentará a negociar con el arquero, siendo una de sus primeras importantes tareas.

Según informó Radio Cooperativa, la idea del ex San Luis de Quillota es seguir siendo el portero de la U y espera resolver pronto esta situación para el bienestar de todos.

ver también De Paul solo quiere seguir en la U y espera oferta

De Paul llegó en 2016 a Universidad de Chile cuando el entrenador era Sebastián Beccacece y fue el suplente de Johnny Herrera hasta que en 2019 Alfedo Arias mandó a la banca al Samurai dándole la titularidad al Tuto. En 2020 fue una de las figuras azules siendo importante en la lucha de la tabla ponderada y este 2021 fue elegido el capitán del equipo.