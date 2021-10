Gustavo Poyet salió de Universidad Católica tras una breve estadía, debido los resultados insatisfactorios del equipo, que tenía como objetivo conseguir el tetracampeonato.

El técnico uruguayo logró que el equipo cruzado clasificara a los octavos de final de la Copa Libertadores, pero en el Torneo local apenas pudo darle pelea a Colo Colo.

De hecho, tras su salida, el equipo recuperó su mejor forma y bajo tutela de Cristián Paulucci, consiguió 7 triunfos al hilo, hasta la última derrota ante Colo Colo.

En Radio Sport 890, de Uruguay, Gustavo Poyet señaló: "En la UC me pidieron tres objetivos, ganar el tetracampeonato, pasar de fase en Copa y usar muchos juveniles. Estábamos en camino a poder cumplirlos".

Sobre el fútbol chileno, comentó: "Creo que es un fútbol muy abierto, demasiados contragolpes. Se estiran mucho los equipos. Me costó convencer al jugador de estar más juntos. Es parecido al fútbol mexicano".

Y prosiguió: "En un entrenamiento pararías. Es una locura, parece la NBA. Te tienes que ir acostumbrando y para ir cambiando necesitas tiempo".

En otros temas, el entrenador charrúa, sostuvo: "No me gusta el Mundial cada dos años. No se puede ceder por temas televisivos, me parecen inventos. El Mundial es un mundo y se tiene que ganar uno cada cuatro años".

Finalmente, se refirió al momento que vive la selección uruguaya: "Hay un proceso de cambio en el medio de la selección. No hemos logrado encontrar el balance de toda la vida y el Uruguay nuevo de jugadores que no pegan y juegan diferente".