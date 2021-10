El modelo trasandino entregó detalles sobre el quiebre con la ex participante del reality resistiré.

Finalmente los rumores que sonaban hace semanas sobre un posible quiebre entre Tere Kuster y Gabriel Martina fueron confirmados. El trasandino y ex participante de Resistiré se refirió al quiebre con quien fue su pareja por ocho años en un medio local entregando detalles de lo ocurrido.

En conversación con Las Ultimas Noticias Martina señaló: "Las cosas son como te las estoy contando. Fue por mutuo acuerdo y luego de varios meses de conversarlo. Y no hay algo más lindo que soltar con amor a quien fue tu partner y maestro en tantos aspectos. A Tere le deseo la felicidad máxima en todos sus nuevos desafíos y sé que ella desea lo mismo para mí", expresó sobre la ruptura.

Asimismo, agregó que: "el amor entre ambos existe, pero cambiaron los caminos. La gente se separa y no hay nada de malo en eso. Tere es una mujer fantástica y tuvimos algo hermoso donde crecimos mucho. Decidimos con amor seguir creciendo cada uno por su lado".

"A Tere le deseo la felicidad máxima en todos sus nuevos desafíos y sé que ella desea lo mismo para mí". señaló el trasandino, quién además añadió que no tiene planes de abandonar el país como indican rumores. "Este país es maravilloso y no tengo planes de soltarlo. Estoy muy agradecido de los más de 15 años que he pasado en este lugar increíble", contó.

Los pareja de argentinos ganó popularidad en nuestro país tras participar del reality de competencia de Mega Resistiré. En el espacio Kuster ingresó sola inicialmente y dentró del encierro inició una breve relación con otro compañero, Federico Farrell. Sin embargo, luego de semanas dentro del programa, Martina también ingresó y tras largas conversaciones decidieron retomar su relación.