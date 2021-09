Pamela Díaz se refirió a abrupta salida del aire de su programa Mochileros que decidió TVN la semana pasada, para poner en su reemplazo la serie biográfica sobre Juan Gabriel, Hasta que te conocí, original de 2016.

El espacio se emitió hasta la noche del sábado antes del fin de semana del 18 de septiembre, momento en que se emitió el capítulo en que La Fiera compartió con su actual pareja, Jean Philippe Cretton.

Ahora, en medio de Me Late Prime, Pamela se refirió a la decisión de los ejecutivos de la estación estatal, indicando que "nunca hablaron conmigo, hasta el día de hoy. Por supuesto hay cosas que yo no puedo decir con detalles, porque todavía hay un tema no resuelto, que es el tema del pago. Que me imagino, así como yo trabajé y todo un equipo, y fueron los doce capítulos, se pagará. Yo hasta el día de hoy me imagino que sí. Tengo fe".

El asunto es que "debería pagarme la productora, pero a la productora le tiene que pagar TVN", dijo la animadora, y pesimista complementó: "yo tengo fe y me imagino que sí. Yo no creo que TVN no va a pagar".

"¿Yo qué fue lo que dije en general muy fuerte? ¿Me equivoqué?", se cuestionó Pamela la noche de este lunes en el programa de TV+.

Retrocediendo a principios de septiembre, al mismo tiempo que Díaz confirmó el fin de las grabaciones de Mochileros, también lanzó unas críticas dirigidas a TVN aunque siempre en tono de broma: "yo creo que TVN no me sabe valorar. Hoy me despedí, pero de nadie porque no conozco a nadie".

"El canal tiene una parrilla tibia, más fría que la cresta. ¿Entonces qué quieren, que saque 10 o 15 puntos? ¡No puedo! ¿Qué creen que soy?", señaló con su particular amor.

Pamela Díaz: ¿Por qué el programa Mochileros salió de la pantalla de TVN?

La noche de este lunes, Pamela sostuvo que "lo que dije no lo digo de maldad, es lo que siento. Por ejemplo, lo que me pasó con las MILF acá en mi mismo canal, me desubiqué, sí, pero tampoco era tan grave, y hay gente que lo puede tomar de una forma mucho más heavy y brutal".

"Y es verdad que es un canal frío, si hoy día la pantalla de TVN lamentablemente... Aparte, ¿sabes qué? No tienen por qué estar molestándome a mí los ejecutivos, mira la cagá que está pasando en el matinal (Buenos Días a Todos). Eso es un tema, eso es grave, el tren programático de un canal hoy día parte de un matinal, ya no es de un estelar", arremete ya sin contención.

"Pero sin duda es eso. Yo creo que es primera vez que alguien habla mal de los ejecutivos de TVN", reconoció Díaz.

Y, entonces, La Fiera desclasificó que no es solamente un tema de que a los jefes no les guste el programa, sino que la molestia de los ejecutivos del canal público tiene que ver con algo personal con ella.

"No sé cuáles son los ejecutivos que me tenían buena y que me tenían mala, porque siempre fue así. Había dos proyectos que se presentaron, que fue uno de Alex Hernández y este de Eduardo Cabezas, en los dos yo estaba. Y yo supe que había gente que estaba no en contra, pero que no le gustaba nomás, no es que me odien, pero había otros que sí. Y obviamente ganó para que yo lo hiciera. Pero siempre hubo un tema de ¿a quién están trayendo a un canal?", expuso Pamela.

Curiosamente, "el día que sale Jean Philippe Cretton conmigo (se refiere a uno de los capítulos emitidos de Mochileros, con Cretton de invitado), que salimos terceros, con el rating comercial que les llamó la atención que fuera segundo, a mí la productora me dice ‘podemos juntarnos para ver cuándo grabamos el capítulo doce y si tienes el tiempo para grabar los otros cinco capítulos?’".

"Y después vengo a este programa, a mi programa, Me Late, y queda la cagá. Y yo dejé la caga. Yo siempre he sabido que mis actos tienen consecuencia en todo, pero yo no me imaginé que fuera tanto", puntualizó.