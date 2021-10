La conductora de TV Pamela Díaz nuevamente expresó lo que opina sobre el periodista Hugo Valencia, durante la transmisión del programa Me Late Prime, en donde señaló que no le cae bien.

Todo ocurrió mientras analizaba junto al panel compuesto de Daniel Fuenzalida, Andrés Caniulef y Francisco Halzinski el abrupto final de Mochileros, el programa que conducía la Fiera en TVN, el cual fue sacado del aire abruptamente y reemplazado por la serie "Hasta que te Conocí" que trata sobre la vida del astro mexicano Juan Gabriel.

Mientras analizaba lo sucedido la modelo comentó algo que sucedió en el live "Que te lo digo" que conducen Hugo Valencia y Sergio Rojas.

“El otro día Sergio Rojas en su live con… ¿Cómo se llama?”, indicó Diaz, a lo que Fuenzalida le contesta “Con Hugo (Valencia)”

“Que me cae mal Hugo. Todavía no lo puedo pasar, pero es parte de”, fue la respuesta de Pamela. Cuando le explicaron a que se debía, La Fiera expresó: "Es que no sé… Cosa de química. Tú sabes”.

Esta no es la primera vez que la integrante de Me Late señala que no es de su agrado el comunicador, cuando Valencia hizo un reemplazo hace algunos meses en el espacio, la conductora de Mochileros comentó: "Ay, estoy muy contenta de estar acá. Primera vez que estoy con Hugo. No me cae muy bien, igual que el otro niño (Sergio Rojas). Me hubiera encantado que me hubieras preguntado”, le dijo a Daniel Fuenzalida, productor y animador del programa.