Pamela Díaz se sincera sobre el inesperado final de Mochileros: "TVN no me ha dado ningún tipo de explicación"

La animadora de TV Pamela Díaz se refirió a la cancelación de su programa de viajes "Mochileros" el cual transmitía TVN y alcanzó a estar solamente algunas semanas al aire.

De 12 capítulos que tenía el espacio solo 4 salieron al aire. Sobre el tema, la modelo conversó con el portal TiempoX en donde señaló que el canal le aseguró a la productora a cargo del programa que se debía a los dichos de La Fiera en el programa Me Late Prime, en donde lanzó una crítica hacía el canal.

"Ellos lo tomaron como una forma que los estaba ninguneando", asimismo, añadió que "TVN no me ha dado ningún tipo de explicación", para luego agregar: "Los ejecutivos cambiarán el día de mañana y quizás tendré otra posibilidad de ingresar a TVN, aunque no me quita el sueño, yo voy a trabajar siempre, en cualquier lado".

Díaz además se refirió al sacrificio personal que hizo para poder participar del proyecto, como la postergación de tiempo familiar, además de su salida temporal del Me Late sin goce de sueldo.

"A la Trini le dio una hernia, se fue de urgencia a la clínica, la Pascu estuvo enferma también", señaló Díaz.

"Entonces hice un sacrificio, como ellos me lo pidieron, hice un comentario que entiendo que les puede caer mal, pero de ahí a que corten un programa... Eso es no tener idea de hacer televisión".

"Lo encuentro injusto, con la productora, con todo lo que hicimos. Me gusta la TV, amo lo que hago, mi sueño es estar acá en un par de años atrás de la TV, para que no se cometan estos errores", expresó.