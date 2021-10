King Richard: Una Familia Ganadora se llama la película biográfica que retratará la vida de Richard Williams, el padre de las reconocidas tenistas Venus y Serena Williams, quien será interpretado por Will Smith. La entrega ahora tiene un nuevo trailer que ya encamina al actor hacia la temporada premiaciones, en especial hacia los Oscar.

Motivado por una clara proyección del futuro y utilizando métodos poco convencionales, Richard tiene un plan para sacar a Venus y Serena de las calles de Compton, California, con el fin de que se eleven como las extraordinarias deportistas que el mundo conoce.

La apuesta busca demostrar el poder de la familia, además de cómo la perseverancia y la inamovible fe pueden lograr lo imposible al mismo tiempo que impactan al mundo.

Smith se queda con el rol principal, mientras que Demi Singleton será la responsable de interpretar a Serena y Saniyya Sidney se convertirá en Venus. Jon Bernthal, Aunjanue Ellis, Dylan McDermott y Katrina Begin, entre otros, completan el elenco.

Se trata de un trabajo inspirado por las memorias que el mismo Richard Williams publicó en 2014, Black and White: The Way I See It, y llegará a las pantallas después de ser postergada por litigios de derechos y por la detención de sus filmaciones debido a la pandemia.

King Richard tiene su estreno proyectado para 19 noviembre 2021.