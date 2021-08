Fernanda Urrejola conversó con Julio César Rodríguez en su late Pero Con Respeto, momento en el que confesó algunos de los proyectos televisivos y cinematográficos en que no calificó para ser parte del elenco, entre ellos Matrix 4.

En medio de la conversación en el programa de Chilevisión, Rodríguez le comentó que "ahora estuvo de moda en algunos late gringos contar 'yo me postulé a este papel, pero quedó tal' y han abierto hartas historias que no se sabían"

"A mí, aquí en Chile, me pasaba también. Había algunos proyectos que había que hacer casting y yo siempre competía con la Dani Ramírez y la Dani Ramírez siempre quedaba, y era como 'hueón, ya, bueno, vamos vamos... la próxima'".

Consultado por qué papeles quedaron en manos de Ramírez, Fernanda confesó que le ganó "en varios. Sin ir más lejos, la primera vez que nos pasó fue... ¿Cómo se llamaba esta serie? Los Archivos del Cardenal. Que a mí me habían llamado también y después ahí quedó".

"Y una película italiana, pero nos pasó un par de veces. Y era divertido, era como 'ya, me toca con la Dani' y a mí me encanta ella como actriz además. Entonces, es como 'que salga la que salga no más'".

"O también me ha pasado con amigas, que vamos al mismo casting, y es como 'hueona, te amo. Está todo bien'. Porque pasa pos, si somos actrices", añadió.

"¿Y alguna que hayas perdido, que te hubiese gustado mucho estar y que perdiste ese casting?", le replicó Julio César.

Fue ahí que Urrejola confesó que "me pasó con un casting allá en Estados Unidos que no quedé y me dolió mucho no quedar que fue Matrix".

"Matrix 4. Sí, la nueva. Esa no quedé y fue como 'uuuh, qué fome'", lamentó la actriz.

"Pero ya saber que postulaste y te llamaron, 'ta weno", le resaltó JC. Ante lo que Fernanda admitió: "Sí, sí, sí. Haber estado... Que me haya llegado el casting fue bueno. Pero esa fue una que 'uuuy... Me habría encantado'. Me habría encantado trabajar con las hermanas Wachowski".