"Me coqueteó": Fernanda Urrejola revela cómo fue su experiencia trabajando junto a Clint Eastwood

La conocida actriz nacional Fernanda Urrejola estuvo presente en el programa de conversación de Julio César Rodríguez “Pero con Respeto” en donde se refirió a su carrera en Hollywood y además entregó detalles de su trabajo junto al legendario actor Clint Eastwood.

La intérprete también ha compartido la gran pantalla con Dennis Quaid, en el filme “Milagro Azul” conocido por sus papeles en “Juegos de Gemelas” y “A dog Purpuse”. El actor le señaló a la protagonista de “Chipe Libre” que la encontraba parecida a la modelo y actriz Andie McDowell.

Tras esto. el conductor del espacio le señaló que el actor le estaba coqueteando, a lo que Fernanda rápidamente respondió que en ese caso Clint se llevaba el primer lugar de los dos.

“No, yo creo que Clint me coqueteó más (...) Fue en una escena que tenía que decirme que no y luego me dijo que era la escena más irreal de su carrera”.

“El hombre siempre anda con la pistola cargada parece”, fue la respuesta de Julio César.

Asimismo, sobre su carrera en Hollywood la actriz que protagonizó diversas producciones nacionales señaló que la serie “Narcos México” llegó justo en el momento en que comenzaba a pensar regresar al país.

“Me dio la fuerza para quedarme. Al primer año estaba raja. Me estaba arrepintiendo. Me dio sustito. Era la dificultad. Aquí en Chile estaba súper cómoda”, expresó.