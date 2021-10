Este jueves se vivió un nuevo capítulo de El Discípulo del Chef que le rompió el corazón a todos, después de que Marcial Tagle se alzara como el elegido y terminara eliminado de la competencia televisiva de Chilevisión.

La decisión tomada por el chef Sergi Arola vino después de perder en la prueba de eliminación con unas gyozas con huevo y queso, lo que condujo a que el equipo rojo tuviese que despedir a otro de sus integrantes.

El actor se había sumado al espacio de Chilevisión hace pocas semanas, pero en ese tiempo pudo alcanzar un lazo emotivo de proporciones con sus compañeros.

Víctor Díaz fue el que se mostró más afectado por la decisión del chef, incluso apenas pudo articular frases para referirse a la despedida.

Aunque fuera de la cocina, Díaz contó que se sentía "triste, triste por la partida de un compañero. Él me trataba como un hijo, como me decía".

"Me trataba muy bien, me defendía, creo yo que me cuidaba igual, por eso siento mucho la partida de Marcial... fue culpa de nosotros y nadie más", lamentó.

Yuhui fue otro de los que se mostró conmovido, y profundamente culpable por la eliminación, ya que fue él quien optó por preparar las gyozas con huevo y queso, que Ennio Carota destruyó en la evaluación.