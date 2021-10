Yuhui le responde con todo a Ennio Carota tras polémica en "El Discípulo del Chef": "No me gusta ese bullying"

Una impactante eliminación dejó el nuevo capítulo de la competencia gastronómica de CHV "El Discípulo del Chef" y también se vivió un complicado momento entre Yuhui y el mentor del equipo verde, Ennio Carota.

Todo sucedió cuando el chef italiano resultó vencedor del duelo de equipos debiendo evaluar los platos del equipo rojo y verde para así decidir de que equipo resultaría el próximo eliminado.

“Es como una tortilla de gyosas. Como que no le diste vuelta a la tortilla. ¿El duelo de la tortilla ya lo hicimos o no?”, señaló el italiano sobre el plato de Yuhui.

El finalista de MasterChef explicó que era un plato que había probado con anterioridad y que le había resultado interesante. Lamentablemente para él su equipo resultó perdedor y Sergi Arola eligió al actor Marcial Tagle para que abandone la competencia.

“Me esperaba algo chino, de donde tú vienes y me encontré con algo diferente. Querías impresionar y me impresionaste, pero no para bien“, expresó Carota.

Yuhui quedó visiblemente afectado con lo sucedido, señalando en pantalla que: “Ya no quiero cocinar. No sé por qué yo lo hago perfecto en mi casa. Yo le enseñé a muchas personas a hacer gyosas, ¿Cómo no voy a saber hacer gyosas?"

Luego agregó: "Faltaron muchas cosas. Puedo hacerlo mejor, pero no pude”, comentó entre lágrimas en la entrevista que se hace fuera de la cocina".

Yuhui se refirió nuevamente al tema a través de sus redes sociales expresando que no esta conforme con los dichos de Ennio.

“Si no comiste, no significa que no existe ese plato. No me gusta ese bullying”, comentó en sus stories.