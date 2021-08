La ex integrante de Mekano, Daniela Aránguiz se comunicó con el programa que conduce Nacho Pop junto a Marcelo Marrocchino "Hermanos Separados al Nacer" en donde señaló que no le gustaría trabajar con Sergio Rojas, actual panelista del Me Late.

El ex participante de MasterChef Celebrity le preguntó a Aránguiz: “Te ofrecen la conducción de un estelar de espectáculos y tienes que elegir a los panelistas, ¿con quién no trabajarías? A: Hugo Valencia. B: Sergio Rojas. C: Andrés Caniulef. D: Michael Roldán”.

La figura televisiva respondió rápidamente y sin dudar que no le gustaría trabajar con el rostro de TV+ y entregó sus razones. "Cien por ciento, pero 100% con Sergio Rojas. No trabajaría con Sergio Rojas. Yo nunca… Quiero dejar esto súper claro: yo nunca le aserrucharía el piso a nadie, yo creo que si el panel está armado no tengo el beneficio para decir ‘quiero que lo echen’.

“Pero sí yo no aceptaría y no diría por qué, porque tampoco me gusta quitarle el trabajo a la gente. Pero sí no me gustaría trabajar con él. Encuentro que no tiene códigos, es una persona sin códigos.

Asimismo agregó: “Cuando uno trabaja tiene que tener muchos códigos con tus compañeros, a menos que te hagan algo y te estás vengando, que también es válido".

“No tiene códigos él. Tú le puedes decir voz en off, dentro de la televisión se ocupa eso para que no sea público, yo te cuento algo pero voz en off, y él no sigue esos códigos.

“Él sí tiene que arañar a quien sea por subir, lo hace. No le importa qué ni cómo. Entonces yo no trabajaría con él”.