La actriz confesó que estuvo al borde de sumarse al elenco de la próxima nocturna, pero no pudo.

Amar Profundo | ¿Por qué Alejandra Araya no estará en la próxima teleserie de Mega?

La actriz Alejandra Araya reveló que tuvo que alejarse de la posibilidad de participar en la nueva teleserie de Mega Amar Profundo, aunque lamentó haber desechado tal oportunidad, igualmente ya tiene otros trabajos pendientes.

La intérprete de Bianca en Demente reaccionó ante las preguntas del público en el Instagram de Mundo Teleseries y así terminó confesando que se acercó al proyecto pero finalmente se descartó.

"Yo no pude estar en Amar Profundo. Me habían convocado para el proyecto y por cosas de la vida que tampoco puedo contar aún, no pude aceptar", admitió Araya, aunque evidenció que tenía ganas de formar parte de la producción.

Las razones tienen que ver con que ya estaba involucrada en un proyecto personal y los tiempos que tal iniciativa exige no se ajustaban a los requerimiento de la teleserie que ahora se graba en Cocholgüe.

Otra de las razones por las que lamentó no haber estado en la apuesta del Área Dramática de Mega fue la posibilidad que daba esta historia de interpretar a un personaje "más liviano, marcando una diferencia con lo que previamente hizo al convertirse en Isabel Quiroga en Perdona Nuestros Pecados y Cynthia Bravo en Juegos de Poder.