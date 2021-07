Alejandra Araya recuerda su experiencia en Perdona Nuestros Pecados: "En un momento me querían sacar"

La conocida actriz nacional Alejandra Araya estuvo presente en el más reciente episodio de "La Divina Comida" en donde se refirió a distintos aspectos de su vida profesional y personal.

En ese contexto, la intérprete recordó su paso por la exitosa teleserie Perdona Nuestros Pecados en donde interpretó a Isabel Quiroga, una de las antagonistas de la trama.

La joven comentó que ingresó a la producción de época a través de un casting. “Me dijeron: ‘Tú eres la niña cara de época”, señaló.

“Así quedé. Fui y a las dos semanas después me dicen que quedaba para hacer a Isabel. Partí sin saber nada, me costó enchufarme con el mundo de las cámaras, porque yo venía del teatro. Nunca me había enfrentado a trabajar con las cámaras, que de medio, que el 3/4, que no tapes al compañero, que la luz”, agregó.

“En un momento me querían sacar, porque yo no estaba funcionando. No entendía. Estaba muy nerviosa, yo quería hacerlo bien. Después dije: ‘Nunca he hecho un personaje en una teleserie, voy a disfrutarlo, voy a pasarlo bien’ y ahí me dejé llevar”, reveló Alejandra.