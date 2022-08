Amar Profundo, la teleserie nocturna de Mega está a pocas horas de llegar a su fin, la ficción protagonizada por María Gracia Omegna y Nicolás Oyarzun concluirá su historia este miércoles 24 de agosto.

En los capítulos más recientes se mostró como las parejas más importantes de la serie viven momentos complicados en su relación, pero eso no es todo, ya que los protagonistas deben unir fuerzas para salvar a la caleta Los Reyes.

Mientras continúan los incidentes entre Ignacio, su padre y los habitantes de la ciudad, el ex marido de Tamara decidió confesar públicamente lo que ha hecho la empresa de su familia para que se detenga la demolición del lugar.

Ante esto, Faustino le dice a su hijo que se avergüenza de él, mientras que Ignacio le grita que se cancela la obra y les pide que se retiren de la caleta. Mientras Tamara le anuncia que realizarán un proceso judicial en su contra.

Por una parte, en los capítulos más recientes Eric (Pedro Campos) y Marina (Josefina Montané) viven tensos momentos por la situación que afecta a Gaspar, quién debe comenzar a vivir con su padre Cristóbal (Hernán Contreras), tras el juicio por su tuición.

Pero el menor no acepta la decisión y se escapa ya que no quiere separarse de Eric ni de Marina. Tras vivir un complejo momento en donde la vida de Gaspar corrió peligro, ambos conversan con él y le piden ser fuerte tras el resultado. Gaspar, al ver la escena. decide ceder la tuición a la pareja ya que entendió que su hijo no quiere estar con él.



¿Cuándo termina Amar Profundo?

La teleserie nocturna de Mega llegará a su fin este miércoles 24 de agosto. Así queda la programación de Mega para la noche de hoy en donde a partir de las 21.00 se transmitirán las teleseries en el siguiente orden.

La Ley de Baltazar (episodio estreno)

Amar Profundo (último capítulo)

Hijos del Desierto (segundo capítulo)