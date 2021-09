Cuando los talibanes tomaron el control de Afganistán se conoció el caso de la hermana de una estudiante de la Universidad de Chile, quien corría peligro bajo el régimen talibán. Ella es Zainab Momeny quien se convirtió en la primera refugiada afgana en Chile.

Así, después de casi un mes desde la toma de Kabul, Zainab logró arribar al país durante esta jornada.

Todo comenzó con la petición de su hermana, Zahra Habib, quien estudia medicina en Chile, quien solicitó refugio al rector de la casa de estudios, Ennio Vivaldi, el que más tarde realizó las gestiones con el Canciller Allamand.

En su reencuentro, Zahra, no escondió su emoción tras reunirse luego de 14 años.

“Yo tenía la esperanza de encontrarla con vida, pero algo dentro de mí siempre decía ¿qué pasa si eso no sucede? No la veía hace 14 años, entonces la veo más delgada, un poco más vieja de lo que era antes, pero ella me dijo ‘yo viví en la guerra, ¿qué esperabas?'”, señaló la emocionada estudiante.

“Estamos esperando que termine su cuarentena, y compartir lo más que pueda con ella, abrazarla, hacer trekking. Ella dice que se siente muy feliz, todavía le cuesta creer que está a salvo aquí, y siente que por fin puede dormir tranquila”, añadió.

De esta forma, Momeny se convirtió en la primera afgana refugiada en Chile, a la espera que prontamente llegue un nuevo grupo que logró huir de Afganistán a Pakistán.