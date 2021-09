Gobierno dispuso Plan 18 Seguro, mientras el viernes 17 no será irrenunciable ya que el proyecto no alcanzó a ser colocado en tabla.

Fiestas Patrias | ¿Qué estará abierto el viernes 17 de septiembre ahora que no será feriado irrenunciable?

Se acercan las Fiestas Patrias y con ellas una serie de novedades tanto en cuanto a las celebraciones y también en lo económico, de la mano del Aguinaldo Fiestas Patrias para empleados públicos y pensionados del IPS.

Para ello, el Gobierno lanzó el Plan 18 Seguro, que estará vigente desde el jueves 16 de septiembre a las 15:00 horas y terminarán a las 05:00 horas del lunes 20 de septiembre. Este, establece una serie de medidas sobre aforos y realización de celebraciones.

En lo concreto, se podrán realizar fondas (pese a que en Santiago los grandes recintos optaron por no abrir), pero con 300 personas en sitio abierto si tienen Pase de Movilidad, y 100 si no poseen. Por otra parte, en sitios cerrados se permiten 100 si todas tienen el carnet verde, y la mitad si no lo portan.

Ante eso, y sin la realización de cordones sanitarios y aduanas específicas, desde el Gobierno anunciaron que sí mantendrán el toque de queda, por lo que el comercio podrá funcionar con horario límite, tal como hasta ahora.

Y como el 18 y 19 de septiembre son feriados irrenunciables, el diputado Gabriel Silber (DC) inició el trámite para un proyecto de sumar el 17 como irrenunciable también. Inicialmente la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó en votación la medida, pero ayer no hubo acuerdo para ponerla en tabla.

Así, el 17 de septiembre no será feriado irrenunciable, por lo que cierto sector del comercio funcionará de todas maneras.



¿Qué estará abierto este 17 de septiembre?



Luego que el proyecto no pueda ser votado hasta antes de la fecha, el 17 de septiembre finalmente no será feriado irrenunciable. Ante esto, una parte del comercio sí deberá operar a diferencia de los días 18 y 19, funcionando con normalidad como un día de feriado normal locales tales como supermercados.

Quedarán exceptuados del feriado posterior los restaurantes, trabajadores de clubes, personal que trabaja en bombas de bencina, recintos de entretenimiento y trabajadores de farmacias de urgencias o de turno