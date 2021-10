Un tenso momento se vivió en el debate presidencial de la Asociación de Radiodifusión Chilena, donde los candidatos Gabriel Boric y Sebastián Sichel se trataron de mentirosos mutuamente ante pregunta por la situación en la región de La Araucanía.

Todo comenzó cuando Boric expuso su visión sobre la violencia en la zona, asegurando estar “dispuesto a sentarme a conversar con todo quien sea necesario: víctima y victimarios de cualquier lado para tratar buscar una solución al conflicto”.

Ante lo cual, Sichel recordó que el diputado estuvo a favor de indultar a los detenidos del estallido social y le preguntó “¿Vas a negociar con aquellos que estuvieron con la M16 amenazando con (Héctor) Llaitul, con la CAM (Coordinadora Arauco-Malleco)?”.

Tras el emplazamiento, Boric contestó que no valida la violencia “y desgraciadamente, bajo tu punto de vista, no hubiesen podido haber tratados de acuerdo de paz en Irlanda, con el país Vasco en la ETA…”.

En ese momento fue interrumpido por Sichel, “Ahí había terrorismo, o sea, además tú asumes que hay terrorismo…”, replicó.

Ahí se inició el áspero diálogo donde se acusaron mutuamente de mentirosos.

ver también Conoce todo sobre el lugar de votación para las Elecciones Presidenciales 2021

Boric: “No, yo no digo eso, no pongas palabras en mi boca, Sebastián, yo sé que a ti te gusta mucho mentir, pero yo no te voy a permitir que lo hagas conmigo”.

Sichel: “No te voy a aguantar que me trates de más de mentiroso, Gabriel, porque mentiste en el tuit de la última vez, mentiste respecto al Frente Autónomo (…), tienes que tener templanza. La experiencia a veces da templanza”.

Boric: “Es que entre tanta mentira, a veces se confunde el candidato Sichel, si ya te han pillado tanto, te convido a que te calmes y que podamos tener una conversación”.

Tras esto, Sichel volvió a poner sobre el tapete la experiencia, lo que dio pie para continuar con el áspero encontrón.

Boric: “Claro, es que tú fuiste candidato dos veces y te fue mal”.

Sichel: “Y después trabajé ocho años orgullosamente y feliz”.

Posteriormente se calmaron los ánimos y Boric pudo responder al cuestionamiento planteado, señalando que el problema no se resuelve militarizando la zona.

“Voy a hacer todos los esfuerzos posibles para avanzar en un proceso de paz en La Araucanía y eso implica sentarse a conversar con todo quien sea necesario para poder resolver esto, porque el problema no se soluciona con más violencia”.

ver también Sichel recibe millonarios aportes desde ejecutivos de empresas de gas