El sábado 21 de agosto se realizará la Consulta Ciudadana de Unidad Constituyente. En la instancia se votará para elegir al candidato que representará al pacto de centro-izquierda en las elecciones presidenciales de noviembre.

Los electores que decidan ejercer su derecho a sufragio ese día deberán entregar su voto a solo uno de los candidatos: Yasna Provoste (DC), Paula Narváez (PS) y Carlos Maldonado (PR).

Hasta ahora el proceso ha enfrentado algunas dificultades, considerando que no será guiado por el Servel, como ha ocurrido con las otras elecciones que se han llevado a cabo este año. Esto ha generado confusiones, sin embargo, las dudas se han ido aclarando en el camino y ahora solo queda esperar a la fecha de los comicios.

No obstante, surge una duda respecto de quiénes serán vocales de mesa, tomando en cuenta que el Servel no está a cargo de designar a las personas que desempeñan esa labor en esta ocasión.



¿Quién será vocal de mesa en la Consulta Ciudadana de Unidad Constituyente?

Si has sido designado como vocal de mesa en otras ocasiones y tienes miedo de que eso ocurra nuevamente en la Consulta Ciudadana de Unidad Constituyente, no te preocupes, porque no ocurrirá.

En estas elecciones los vocales de mesa serán voluntarios. La labor se llevará a cabo entre militantes de algún partido del pacto o personas independientes.

Las personas ya fueron nominadas.



ver también Parisi se suma a la carrera presidencial