Colo Colo derrotó con una tremenda goleada a domicilio a Deportes La Serena y sigue firme como el líder exclusivo del Campeonato Nacional. El Cacique se impuso por 1-4 en su visita al estadio La Portada y aseguró la punta del fútbol chileno.

El rendimento que ha tenido esta temporada el equipo de Gustavo Quinteros ha tenido varios puntos altos, como son Leonardo Gil y Marcos Bolados. El volante llegó a afirmar un mediocampo que lo pasó mal el año pasado y se destapó en una faceta goleadora desde los tiros libres, mientras que el delantero ha sido clave tanto con asistencias como con anotaciones.

Sin embargo y pese al buen pasar que han tenido ambas figuras, ninguno de los dos ha sido convocado a la selección chilena. Pese a que los hinchas los han puesto como candidatos, Martín Lasarte ha decidido seguir adelante con los jugadores a los que ya conoce en la Roja.

Pero para la próxima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022 en noviembre Machete no podrá contar con una de sus piezas claves: Charles Aránguiz. El Príncipe se lesionó en Alemania y no estará de vuelta hasta mediados del próximo mes, quedando descartado.

Marcos Bolados fue la gran figura de Colo Colo ante Deportes La Serena, anotando un doblete. Foto: Agencia Uno

Esto le abre la puerta a Gil y también a Bolados, quien ante La Serena anotó un doblete y está cada vez más fino frente al arco. Tras el partido ante los Papayeros, Rodrigo Sepúlveda analizó lo ocurrido en La Portada y le dejó un claro mensaje a Lasarte.

"Lo que quiero marcar es que Gil y Bolados se merecen selección, no sé si estén de acuerdo, pero lo vengo diciendo hace rato. Gil lo dije hace mucho, y Bolados lo esperé unos partidos, pero me gusta mucho, y no lo califico por sus goles, sino por su capacidad para ser punzante, veloz y con mucha potencia física", lanzó del periodista de Mega.

Lo ve como titular ante Paraguay

Para Sepu, el Colorado tiene más que aportar ante un equipo como Paraguay, donde Chile va de visita y a enfrentar uno de sus partidos más duros. "Si me aparecen con Alarcón centralizado, con Gil y Vidal yo no me hago problemas".

De hecho, se inclina más por el volante albo que por Diego Valdés, una de las figuras del último compromiso. "¿Por qué no pongo a Valdes? Merece ser titular por el último partido que hizo, pero mi temor es que él rindió contra Venezuela, que no es una selección que te ahogue o luche. Jugó libre, pero ahora es Paraguay y de visita. Ese análisis debe hacerlo Lasarte".

Finalmente Sepúlveda insistió en sus elogios al Colorado. "Gil te ayuda como volante defensivo, como volante mixto, tiene tiro libre, remate de distancia y asistencias. Aporta. Esta Galdames, Baeza, pero Gil aporta mucho más por todas sus cualidades. Tiene muchas fortalezas. Es un gran volante, un gran recuperador, creador, pase, remate de media distancia, buen físico", cerró.

