Paulo Díaz quiere los nueve puntos en la triple fecha de eliminatorias: "Si no, se nos va a complicar ir al Mundial"

La selección chilena comienza su aventura en busca de recuperar el rumbo en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. La Roja salta a la cancha en esta triple fecha enfrentando a Perú, Paraguay y Venezuela, obligada a ganar para seguir con vida.

El equipo de Martín Lasarte suma apenas siete puntos y está obligada a sumar los nueve en disputa si es que quiere meterse en la pelea por los cupos. Y si bien el camino no está fácil, el propio plantel se motiva para ir por la hazaña.

Paulo Díaz habló con TyC Sports antes de viajar a nuestro país y adelantó lo que será la jornada de eliminatorias que asoma por delante. "Se nos vienen partidos importantes, donde podemos sacar puntos y a eso vamos".

De hecho, el zaguero de River Plate no esconde su preocupación y avisa que Chile debe ir a buscar el triunfo en los tres encuentros de esta triple fecha. "Esperemos sacar la mayor cantidad de puntos porque si no se nos va a complicar la ida al mundial".

Paulo Díaz dejó claro que Chile debe ganar los nueve puntos para seguir soñando con Qatar 2022. Foto: Agencia Uno

Feliz por el triunfo en el Superclásico ante Boca Juniors

Por otro lado, Díaz valoró el triunfo ante Boca Juniors, rival al que por fin logró vencer. "Muy contento por haber ganado mi primer clásico en cancha, hace tiempo que lo venía buscando y no se me podía dar y ayer, sobre todo con la ayuda de la gente que nos dio ese plus, ganamos tranquilamente".

El defensor chileno no se quedó ahí y aseguró que pudieron ser más dominantes que lo mostrado en la cancha. "Podríamos haberle hecho muchos más goles, pero lo importante de todo esto es que se ganó y estamos muy contentos".

Finalmente, llamó a no sentirse campeones ya que aún queda torneo. "Vamos paso a paso, todavía nos quedan partidos y esto no se define hasta el último. Tuvimos un campeonato que lo peleamos hasta el final y se nos escapó en la última fecha. No queremos afirmar nada de momento y vamos paso a paso", sentenció.

Chile se reune en Juan Pinto Durán para enfrentar la triple fecha de las eliminatorias ante Perú, Paraguay y Venezuela. La Roja tiene la tarea de sumar los nueve puntos para mantenerse con opciones de clasificar. ¿Lo lograrán?

