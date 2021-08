Al ex delantero de Universidad Católica y la Roja, hoy comentarista de Radio ADN, no le gustó nada la polémica determinación de Luque sobre el fútbol joven.

El fútbol joven en Sudamérica recibió un duro golpe, uno casi fatal. En las últimas horas se supo que la Conmebol suspendió todos los torneos de las selecciones menores. La Roja sub 20 y sub 17, entre otras categorías y países, se quedan en el limbo sin nada por lo que competir.

La polémica medida tomada en Luque por problemas logísticos y de costos relacionados a la pandemia del coronavirus evidentemente afectará a las generaciones afectadas y, por consiguiente, el nivel del fútbol regional a mediano plazo.

En Radio ADN, Luka Tudor estalló y se mostró furioso, decepcionado y muy molesto. Sus duros dardos apuntaron directamente a la Conmebol.

“Esto muestra que la Conmebol es un negocio, porque la Copa América la metieron con todo, forzada y obligada, y ahora el futbol joven… no tiene que ver sólo con Chile, ahora es la Conmebol. Les importa un carajo”, dijo Luka.

Agregó que “es un despropósito, ¿por no pagar un pasaje de avión con la plata que ganan? Quieren asegurar el chancho en otras cosas y el fútbol formativo al final no le importa a nadie”.

“Esto de la Conmebol, me mataron con esta cuestión. No es porque mi hijo esté en esto, no, da lo mismo. Es una locura. Entiendo un poco que pase en el fútbol chileno, es complicado el traslado de los cabros jóvenes, pero de por la Conmebol no tiene nombre”, complementó.

Por su parte, Juan Cristóbal Guarello sentenció que “es un desastre. Nos va a pasar la cuenta, y al fútbol sudamericano en general. Lo que podrían hacer las selecciones es descolgarse y armar un campeonato entre ellas”.

