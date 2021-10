Más allá de los grandes y festejados goles de la selección chilena sobre Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, el festejo en la tribuna de Gary Medel también se llevó todos los aplausos.

Es que un suspendido "Pitbull" lo gritó con todo, donde también se le vio zamarreando al coordinador de logística de la selección chilena, Diego Gazitúa, en una imagen que fue disfrutada por los hinchas nacionales.

Fue tanto que hasta la señora de Medel, Cristina Morales, aprovechó para molestarlo de una forma simpática y dar una información relevante para quienes se preocuparon de la salud del hombre de la ANFP, que había quedado todo desordenado.

"¡Primicia!! el caballero de traje tiene todas las piezas en su sitio. Me comunican por el pinganillo que se encuentra bien y no ha sufrido secuelas por la celebración", comentó entre risas en su Instagram, publicando una imagen de Medel con Gazitúa sonriendo.

La imagen que comparte en sus redes sociales Cristina Morales molestando a Medel por su celebración.

Eso no es todo, porque la divertida imagen también fue aprovechada para tirarle un palito a su marido, a la hora de los entrenamientos en casa.

"Ya se quien me va agitar a partir de ahora los batidos de proteína para que no me queden con grumos", finaliza.

La otra imagen de Cristina Morales por el divertido momento de Medel en el partido de Chile.

Recuerda que podrás ver todos los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas en vivo y en directo por Redgol. Sólo debes ingresar desde tu dispositivo conectado, a internet fija o wifi y en territorio chileno, para disfrutar gratis del fútbol con la mejor calidad de imagen y sonido.