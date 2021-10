Uno de los momentos claves en la carrera de Gary Medel en Europa está marcado por el consejo de un viejo conocido. Nada menos que de Sebastián Rozental, ex seleccionado chileno y jugador de Universidad Católica, que se acercó al Pitbull en un momento clave.

En 2017, el bicampeón de América cambiaba el Inter de Milán por el Besiktas. Pero quería una revancha en la elite y el mensaje de Rozental fue clave. "El Seba tiene un gran mérito para mi persona", reconoció en un cara a cara con el ex mundialista Sub 17 por TNT Sports.

"Cuando estaba en Turquía con más kilos, el me preguntaba cómo me sentía. Yo le decía que me sentía bien y no lo reconocía (que estaba con kilos de más). Y llegamos a un acuerdo para bajar kilos y ver como me sentía. Y gracias a él, bajé diez kilos", aseguró Medel.

El Pitbull recuerda ese momento como esencial para lo que vendría en su carrera, su regreso en la Serie A italiana con la camiseta del Bologna y la extensión de su carrera con la Roja. "Hicimos una apuesta con Sebastián y me sentí súper bien, más rápido y más ágil", valoró.

Gary Medel bajó diez kilos después de su paso por el Inter de Milán

Rozental se mostró orgulloso de su papel y optó por un chiste para el momento. "Lo malo es que me pasó los diez kilos a mí", se carcajeó el ex futbolista de Glasgow Rangers de Escocia e Independiente de Argentina.

