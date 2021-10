El ex delantero aseguró que el mediocampista del Santos Laguna es el ideal para tomar el puesto del Príncipe, que no estará por lesión. Pide mantener la idea de juego como visita.

La selección chilena logró mantenerse con vida tras la triple fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. La Roja sumó seis puntos de oro en la última jornada y quedó a solo tres puntos de la zona de clasificación.

Pero ahora queda seguir peleando por sumar de a tres, aunque para ello Martín Lasarte no podrá contar con una pieza clave. Charles Aránguiz sufrió una lesión en la pantorilla en su regreso al Bayer Leverkusen y no espera estar de vuelta en las canchas por lo menos hasta mediados de noviembre, quedando fuera de los choques contra Paraguay y Ecuador.

Pero en la fecha pasada, en el duelo ante Venezuela, el Príncipe tampoco estuvo tras ser expulsado frente a los guaraníes. Y su lugar fue tomado sorpresivamente por Diego Valdés, quien silenció las críticas con su mejor partido desde que viste la camiseta de la Roja.

Pensando justamente en el partido que se viene ante Paraguay, el esquema del mediocampo se ve obligado a moverse. En la última edición de Los Tenores de Radio ADN, Luka Tudor abordó esta situación y se mostró triste por la ausencia del 20. "Es lamentable, porque sabemos lo que es como jugador, lo que significa y lo que entrega. El último partido no lo tuvimos, pero fue con Venezeula".

Diego Valdés tuvo su gran noche con Chile ante Venezuela y silenció las críticas haciendo su mejor partido hasta ahora. Foto: Agencia Uno

Eso sí, el ex delantero advirtió que esto se da por un exceso. "Es una pérdida importantísima. Esto demuestra que el desgaste físico y emocional te pasa problemas. Le pasó a Vidal y Sánchez (...) A eso uno se refiere por el ritmo internacional. Uno pide del torneo nacional, que está bien, pero cuesta y se nota".

Diego Valdés, su candidato para el lugar de Charles

Luka Tudor también abordó lo que se le viene a la Roja con la ausencia confirmada de Charles Aránguiz. Y el ex artillero no dudó y dejó claro cuál es su candidato al puesto del Príncipe. "Diego Valdés lo hizo bien y tiene esa alternativa clara que, para el fútbol chileno, es una gran noticia verlo de esa forma. El salir aplaudido después de tanta crítica".

"Yo no cambiaría al equipo. Cuesta mucho con la Generación Dorada y sus lesiones, armar un equipo competitivo. Se dieron cuenta todos después de Perú, se cambió, van a presionar, ahora son dos partidos", complementó.

Finalmente Tudor le pidió a Lasarte no cambiar el esquema para ir a pelea y no esconderse ante Paraguay. "A mí me parece que si Chile quiere ir al Mundial, tiene que jugar así. No ir a buscar como loco, pero no echarse atrás (...) Que se juegue con la idea. A Valdés no lo sacaría", sentenció.

