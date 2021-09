A dar vuelta la página. La selección chilena jugó a gran nivel ante Brasil, pero se quedó con las manos vacías, aunque las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 siguen, y la Roja tiene dos partidos clave.

No hay descanso para los pupilos de Martín Lasarte, porque tiene que salir a la cancha de inmediato, y lo hará este domingo ante el prendido equipo de Ecuador.

La Roja debe viajar a Quito, un verdadero infierno para la selección, donde casi siempre pierde, porque no saca unidades desde el camino a Francia 1998, cuando el conjunto que dirigía Nelson Acosta se llevó un lindo 1-1.

Chile jugará ante la Tri en la altitud de la capital ecuatoriana este domingo, desde las 18:00 horas de nuestro país, en un encuentro donde tiene que traerse algún puntito.

ver también La furia de Arturo Vidal por el penal no cobrado para Chile

Pero hay más, porque todo el mundo va a estar mirando a Sao Paulo, donde se jugará la revancha de la final de la pasada Copa América, porque Brasil recibe a Argentina.

Ecuador viene de vencer a Paraguay - Getty

La próxima fecha de las eliminatorias



Brasil vs Argentina, 16:00 horas

Ecuador vs Chile, 18:00 horas

Paraguay vs Colombia, 19:00 horas

Uruguay vs Bolivia, 19:00 horas

Perú vs Venezuela, 22:00 horas

* Hora chilena

Recuerda que en septiembre podrás ver las tres fechas de las eliminatorias sudamericanas gratis, en vivo y en directo en Redgol.cl. Sólo debes ingresar a la página desde tu dispositivo elegido, con conexión wifi o fija y en territorio nacional, y disfrutar de la mejor imagen y sonido.