La selección chilena nuevamente lo pasa mal en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. La Roja no pudo en el inicio de la triple fecha de octubre y cayó ante Perú en un partido duro y que genera preocupación en los hinchas.

El equipo de Martín Lasarte sigue sin generar peligro en las áreas rivales y los planteamientos están dejando al elenco nacional sin chances de llegar a la cita deportiva. Pese a contar con jugador como Alexis Sánchez o Ben Brereton Díaz, no hubo formar de encontrar los goles que tanto se extrañan.

El delantero del Inter de Milán tuvo su esperado regreso a Chile tras luchar contra las lesiones desde la Copa América. Pero su retorno no fue como se esperaba, viéndose obligado a bajar más de la cuenta a buscar las pelotas que no le estaban llegando.

En la última edición de ESPN F, Fernando Solabarrieta analizó lo que fue la derrota ante Perú pero lanzó sus dardos contra Alexis. "Cuando empieza el partido me ilusioné porque Chile jugó bien los primeros 20 minutos. Los próximos 70 estuvo muy influido por el gol, que desarticula a Chile", comenzó explicando.

Alexis Sánchez tuvo un reencuentro para el olvido con la selección chilena. El delantero no pudo ayudar en ataque y terminó perdido en la cancha ante Perú. Foto: Agencia Uno

Fue ahí que el periodista entró de lleno al nivel del Niño Maravilla. "El equipo pierde funcionamiento y empiezan las desesperaciones de varios, particularmente de Alexis. Lo hemos dicho hasta el cansancio: debe jugar como delantero. Estoy seguro que Lasarte le dijo eso, pero otra vez hizo lo que quiso. Y cuando decide hacerlo, pierde él y el equipo".

"Empieza a engancharse, a hacer una, dos, buscar el pase filtrado que no tiene. No tiene. Tiene panorámica de ver al que pasa, que es (Mauricio) Isla generalmente y tiene el pase a la penúltima jugada, pero siendo sincero, eso no es tan difícil. Es necesario adelante, para encontrar y le den ese pase", agregó.

Tras ello, Solabarrieta hizo un duro análisis sobre el presente que vive Sánchez desde hace ya un tiempo. "Hoy por hoy, Alexis es un jugador muy normal. Y ojo, que hace cuatro años no es titular en un club en Europa. Algo te dice eso".

Finalmente insistió en sus críticas contra el tocopillano y pidió que deje de jugar solo en la cancha. "Cuando empieza a hacer eso, el equipo se desarticula. Desordena y juega mal, como lo terminó haciendo".

Chile quedó más que complicado de cara a la recta final de la clasificación a Qatar 2022 y, hoy, está quedando fuera del Mundial. Para seguir soñando hay una tarea que parece casi imposible, pero como reza un viejo dicho, no está muerto quien pelea. ¿Se logrará la hazaña?

