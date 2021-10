Washington vs Saints | Horario, cómo y dónde ver en vivo por TV y ONLINE el debut de Sammis Reyes en la NFL

Sammis Reyes tiene todo listo para hacer su ansiado debut en la todopoderosa NFL de fútbol amerciano estadounidense. Es que tras perderse las cuatro primeras fechas junto al Washington Football Team, el talento nacional está en plenitud física y con el respaldo del entrenador del equipo para jugar en el torneo.

Pese a que el oriundo de Talcahuano había deslumbrado en los amistosos de su equipo y ganarse un lugar en la lista final tras superar los cortes, no había podido sumar minutos oficialmente para ser el primer chileno en jugar la NFL.

De cara al próximo encuentro ante New Orleans Saints, equipo que también tiene un registro de 2 partidos ganados y 2 perdidos, parece que el debut del chileno se acerca. Según declaró Ron Rivera, su estratega, todo apunta a que Sammis jugará ahora en la quinta fecha del torneo.

"No he hablado específicamente para lo que viene esta semana, pero si él reacciona como lo hizo la vez anterior, funcionará. Ha hecho un buen trabajo, se ve bien en las prácticas, no se achica. Va a ser interesante verlo en un partido", apuntó, dejando en claro que el chileno será una opción ante los Saints.

Por su parte, Reyes ya calienta el debut y en sus redes sociales dejó un potente mensaje previo a su sueño de debutar en las grandes ligas, posteando la frase "aprende cómo ser agresivamente paciente, aprende a confiar en el proceso, aprende sobre qué se necesita para estar donde quieres... y finalmente, no dejes que nadie te supere".

El chileno ya alista su debut oficial en la NFL. (Foto: Twitter Washington).



Día y hora: ¿Cuándo juega Washington Football Team vs New Orleans Saints?

Washington Football Team vs New Orleans Saints juegan el día domingo 10 de octubre en el FedEx Field, a las 14 horas de Chile.



Televisión: ¿Quién transmite en vivo por TV a Washington Football Team vs New Orleans Saints?



El partido entre Washington Football Team vs New Orleans Saints será transmitido por NFL Redzone a través de la señal de ESPN Extra (sujeto a confirmación), en los siguientes canales según tu cableoperador:



ESPN Extra

VTR: 840 (HD)

DTV: 1621 (HD)

ENTEL: 213 (HD)

CLARO: 473 (HD)

GTD/TELSUR: 853 (HD)

MOVISTAR: 885 (HD)

TU VES: 106 (HD) - 514 (HD)

ZAPPING: 93 (HD)

ONLINE: ¿Dónde ver en vivo por streaming a Washington Football Team vs New Orleans Saints?



El partido podrá ser visto por streaming en vivo a través de Star+ (sujeto a confirmación) y NFL Game Pass.