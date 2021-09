Nicolás Jarry estuvo cerca de firmar un gran regreso con los colores de Chile en la Copa Davis pero Norbert Gombos le frustró sus intenciones al imponerse con parciales de 6-3, 6(5)-7(7) y 6-3 para dejar la serie frente a Eslovaquia empatada a una en el cierre de la jornada del viernes.

Si bien la derrota dejó un sabor amargo en el raqueta nacional, hay buenas sensaciones tras el compromiso. "Lástima haberlo perdido, creo que estuvo muy peleado. Hubo momentos en los que jugué muy bien, por encima y tuve control pero él fue más agresivo, le salieron par de golpes en momentos decisivos, así son estos partidos en estas canchas", apuntó en declaraciones a la Federación de Tenis de Chile (Fetech).

Ubicado actualmente en el puesto 214 del ránking ATP analizó los detalles que llevaron a su rival al triunfo. "Está acostumbrado a jugar acá, es de sus superficies preferidas. Traté de dar lo mejor, pero me faltó un pelín más. Hay que seguir. Se hizo lo mejor que se pudo, faltó un poco pero así pasa a veces", manifestó.

Nicolás Massú definirá la estrategia para la jornada del sábado. (Copa Davis)

Además descartó que el comenzar de cero tras la sanción que tuvo que atravesó haya sido un factor. "No pesa nada, yo me siento bien, estuve entrenando bien. Hace mucho que uno no jugaba con mucho público pero es entretenido estar acá, terminé jugando muy bien", puntualizó.

Jarry se siente listo en caso que este sábado deba jugar en dobles por Copa Davis. "Si es que me toca jugar mañana, espero retomar el nivel que terminé y vamos a tener buenas chances. Yo estoy bien, ahora conversaremos, es una sede dura y hay que estar luchándola. Estamos todos en alza".