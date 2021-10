La industria de las apuestas en línea y el marketing de afiliados crece con el paso del tiempo. Por eso, la necesidad de crear instancias para que los distintos representantes compartan experiencias es relevante para enfrentar el futuro.

Es así que este miércoles 27 y jueves 28 de octubre, el JW Marriott Marquis de Miami albergará una nueva edición del SBC Summit Latinoamérica, con la presencia de algunos de los miembros más influyentes en la industria de apuestas deportivas y casinos en línea del mundo.

De cara a este evento, el fundador y CEO de SBC, Rasmus Sojmark, aseguró que quienes participen de la cita "podrán esperar una experiencia all-inclusive, con redes de clase mundial durante toda la semana, y al llevarse a cabo en la 'capital de América Latina', los asistentes podrán aprovechar todo lo maravilloso que Miami tiene para ofrecer".

Desde ejecutivos de marketing, expertos legales, equipos deportivos y directores ejecutivos de las muchas compañías de apuestas en América Latina, les presentamos la lista de personalidades que participarán y expondrán en el SBC Summit Latinoamérica.

Exponentes de SBC Summit Latinoamérica

El evento contará con la participación de JD Duarte (CEO, Betcris), Xabier Rodriguez-Maribona (CEO, Grupo Retabet), Crispin Nieboer (Group Director - Corporate Development and Strategy, William Hill), Martin Lycka (SVP for American Regulatory Affairs and Responsible Gambling) , Entain) y Mattias Stetz (COO, Rush Street Interactive), quienes hablarán desde la perspectiva de un operador.

En la cita, también participarán Alberto D'Angelo (CEO, La Tinka) y Lourdes Britto (Directora de Estrategia Omnicanal, Apuesta Total), quienes compartirán información sobre marketing en Perú; mientras que Andre Gelfi (Socio Director Brasil, Betsson) y Alex Fonseca (Country Manager - Brasil, Kaizen Gaming), harán lo propio sobre la realidad en Brasil.

En materias legales, quienes asistan podrán obtener información de exponentes como Gustavo Guimarães (Secretario, SECAP), Orlando Rivera (Director Ejecutivo, Comisión de Juego de Puerto Rico) y Sérgio García Alves (Presidente del Comité de Derecho del Juego, Colegio de Abogados de Brasil).

También se podrán conocer otros aspectos de los juegos en línea, desde plataformas, tendencias hasta opciones de pago, gracias a la presencia de Pedro Melo (CCO, Atlético Mineiro), Rodrigo Cigliutti (Director Ejecutivo, Cibelae), Evert Montero Cardenas (Presidente, Fecoljuegos), Patrick O'Neill (CEO, Sherlock Communications), Ramiro Atucha (CEO, Vibra Gaming), Leo Baptista ( CEO, Pay4Fun), Victor Arias (VP Latam, Pragmatic Play) y Karen Sierra-Hughes (VP of Latin America & Caribbean, GLI).

Así, SBC Summit Latinoamérica contará con 25 expositores, 750 delegados, más de 350 operadores y 100 oradores de clase mundial, lo que lo convierte en un evento que quienes participan en la industria de las apuestas en línea y el marketing de afiliados no se lo pueden perder.