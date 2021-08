Las cifras de Pedri son impresionantes. El joven futbolista llegó en agosto de 2020 al Barcelona con apenas 17 años y en su primera temporada ha deslumbrado a todo el mundo.

Contra todo pronóstico se hizo con una camiseta de titular rápidamente en el equipo culé, llegando a disputar 52 partidos en todos los torneos.

Sus grandes actuaciones le permitieron ser llamado a la selección española, camiseta con la que ha jugado 20 partidos en esta temporada: 6 en la Eurocopa, 4 partidos clasificatorios para la Eurocopa sub-21, 3 de clasificación para el Mundial de Qatar 2022, 1 amistoso internacional previo a los Juegos Olímpicos y los 5 que lleva hasta el momento en Tokio 2020.

Son 72 partidos en total durante la campaña, con lo que iguala el récord del portugués Bruno Fernandes. Eso si, podrá superarlo este sábado en la final de los Juegos Olímpicos, cuando se enfrente a Brasil.

Pedri con la selección española en la Eurocopa (Getty)

"Es normal que la gente diga que estoy cansado, pero lo que intento es comer y descansar bien tras cada partido, hay que descansar lo máximo posible para dar todo por el equipo. Yo me encuentro bien", señaló Pedri en conferencia.

"Si alguien me decía que iba a vivir tantos partidos con el Barça y con la selección de mi país le diría que está loco, que es imposible que en una primera temporada tenga la suerte de jugar tantos partidos en un club tan grande como el Barcelona y en la selección de mi país", añadió.

Finalmente, sobre la final ante Brasil, afirmó: "Siempre he dicho que me gustaría una final con la 'Canarinha'. Me gusta jugar contra los mejores. Va a ser complicado, son muy técnicos y juegan muy bien, les gusta divertirse con el balón. Harán un partido muy completo".