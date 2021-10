El técnico de los Blaugranas aseguró que están cerca de derrotar a equipos de jerarquía, sin cuestionar su planteamiento. Dijo que no hay tiempo para lamentarse.

Ronald Koeman sorprende con nula autocrítica tras perder el clásico: "Hemos demostrado no ser inferiores al Madrid"

El Barcelona no logra salir del hoyo en que está con Ronald Koeman y este domingo sumó un nuevo fracaso. Los Blaugranas no pudieron hacerse respetar de local y cayeron ante el Real Madrid por 1-2 en una nueva edición del clásico de La Liga de España.

El cuadro culé llegó a su cuarto choque ante los Merengues sin saber de triunfos y los hinchas ya perdieron la paciencia con el DT, que desde el año pasado arrastra polémicas. Y más luego de lo ocurrido tras el encuentro.

En conferencia de prensa, Koeman dio la cara pero sorprendió a todos con su nula autocrítica a lo hecho en la cancha, donde no aprovecharon las chances que tuvieron. "Hemos estado bien en la primera parte, controlando bien el partido", dijo de entrada.

"Tuvimos una oportunidad muy grande de colocarnos por delante en el marcador y fue justo al revés. Los detalles influyen muchísimo en el resultado y es totalmente diferente empezar 1-0 que 0-1", agregó.

Ronald Koeman sigue sin ser autocrítico y agota la paciencia de los hinchas del Barcelona. Foto: Getty Images

De hecho, Koeman destacó que el Barcelona no se achicó ante los Merengues, algo mínimo pensando en lo que se juegan entre ambos. "Siempre hay que exigirle más al equipo, pero hemos demostrado no ser inferiores al Madrid". ¿Pero sería lo único? No, ya que insistió en que "estamos cada vez más cerca de ganar un partido a un gran rival".

El neerlandés intentó justificar sus dichos señalando que "hoy es un día para estar tristes" y que deben dar vuelta la página rápido para volver al triunfo. "Mañana ya nos toca preparar el partido del miércoles ante el Rayo Vallecano, no hay tiempo para lamentarse".

Preocupación por Ansu Fati

Ansu Fati se recuperó de su grave lesión el año pasado y poco a poco ha ido sumando minutos. Este domingo ante el Real Madrid fue titular y estuvo hasta el 73' en la cancha, pero no por un cambio de estrategia, sino por problemas físicos que preocupan.

"Tuvo unas pequeñas molestias, pero no creo que sea algo grave", explicó Koeman, quien espera tenerlo para el choque con el Rayo Vallecano. "Ha jugado 70 minutos, es mucho ya para él, ahora le toca descansar para el partido del miércoles", cerró.

Barcelona sigue sufriendo con Ronald Koeman en la banca y los hinchas están cada vez más cansados del neerlandés. Su futuro seguiría en el banquillo, pero con una derrota en el partido del año las cosas pueden dar un giro total.