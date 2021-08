Peñarol vs Sporting Cristal | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING los cuartos de final de la Sudamericana

Peñarol y Sporting Cristal se miden por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, buscando su lugar entre los cuatro mejores del torneo de clubes.

El Manya se impuso en la ida disputada en el Estadio Nacional de Lima por 3-1. Agustín Álvarez a los 8' y Facundo Torres a los 19' le dieron una temprana ventaja a los dirigidos por Mauricio Larriera, quienes supieron administrar la ventaja. El descuento de Omar Merlo en los 90' le otorgaba picante al encuentro de vuelta, pero el histórico Walter Gargano anotó el 3-1 en el 95'.

El agónico tanto de Gargano, dejó demasiada cuesta arriba la serie para los dirigidos por Roberto Mosquera. El equipo peruano ahora necesita ganar por 3-0 en el Estadio Campeón del Siglo de Montevideo para meterse en semifinal. El 2-0 no le alcanza por los goles de visita. Complejo, pero el fútbol no sabe de imposibles. El Manya en tanto se ilusiona con seguir avanzando y volver a levantar un título internacional nuevamente, hecho que no logra desde la Copa Libertadores de 1987.

El ganador del encuentro entre Peñarol y Sporting Cristal, enfrentará al vencedor de la llave entre Athletico Paranaense y Liga de Quito.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Peñarol vs Sporting Cristal por Copa Sudamericana?



Peñarol vs Sporting Cristal juegan este miércoles 18 de agosto a las 18:15 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Peñarol vs Sporting Cristal?



El partido entre Peñarol y Sporting Cristal será transmitido por DirecTV Sports 3, en los siguientes canales según tu cableoperador:

DirecTV Sports:

DirecTV Sports 3: 614 (SD) - 1614 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Peñarol vs Sporting Cristal?



Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en DirecTV GO.