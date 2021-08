Lionel Messi tiene la gran oportunidad de silenciar a los Cristiano Lovers, quienes le han cuestionado nunca haber conquistado algo a nivel de clubes que no sea con la camiseta del FC Barcelona.

No cabe ninguna duda de que fue una verdadera sorpresa la no continuidad de Lionel Messi en el FC Barcelona. Sin embargo, esta forzada situación le da la gran oportunidad al astro argentino de silenciar a sus críticos por no conocer la gloria a nivel de clubes con otra camiseta.

Esta discusión se centra por la rivalidad deportiva que han tenido la Pulga con Cristiano Ronaldo, ya que el portugués también es considerado uno de los mejores de todos los tiempos por conquistar la gloria en todos los equipos que ha defendido.

En ese sentido, con la camiseta del Manchester United CR7 levantó dos Premier League, dos Community Shield, dos Copa de la Liga, una FA Cup, una UEFA Champions League y un Mundial de Clubes.

Luego, defendiendo los colores del Real Madrid, el portugués conquistó dos ligas españolas, dos Copa del Rey, dos Supercopa de España, cuatro Liga de Campeones, tres Supercopa de Europa y tres Mundial de Clubes.

Finalmente, ahora con Juventus ha levantado todos los trofeos en Italia: dos Serie A, dos Supercopa de Italia y una Copa Italia, teniendo con gran deuda levantar el trofeo de la Orejona y que espera conquistar esta temporada.

Por consiguiente, Lionel Messi tiene la gran oportunidad de silenciar a los Cristiano Lovers en su nueva casa deportiva, pues todo parece indicar que su futuro está cerca del París Saint-Germain, donde el gan anhelo del club es levantar la Champions League.

Cabe mencionar que La Pulga ya igualó en el aspecto de selecciones a CR7, porque con la camiseta de Argentina conquistó la reciente Copa América venciendo a Brasil en su casa, mientras el portugués levantó la Eurocopa el 2016.